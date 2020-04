– Å ha det rotete hjemme er forbundet med mye skam, sier Evelyn Helland.

Hun elsker å systematisere og rydde, og har gjort det til levebrød.

Nå er hun hjemme hos småbarnsmamma Emily Johannessen i Arendal for å få orden på en kaotisk bod.

Med fire barn i alderen ett til tolv år, er det mye utstyr å holde orden på for mammaen.

– Boden er ganske stor, men den fungerer ikke. Det hadde vært fint med litt gulvplass her, sier Emily og tar en titt på kaoset.

Julepynt, sportsutstyr, verktøy, hobbysaker, klær som er for små og en fryser slåss om gulvplassen.

Våren er ofte en tid for ryddeprosjekter i hjemmet.

Men hvordan lager du et system som fungerer? Og som er lett å vedlikeholde?

Her er fem kjappe tips fra ryddecoachen.

1. Få oversikt over alt du har

Oversikt over en kaotisk bod.

Dra fram rubbel og bit i kaoset. Finn fram alt du har i en kategori, enten det dreier seg om sko, julepynt eller vintertøy. Da får du best oversikt.

2. Alt må ha en fast plass

Når du rydder er det viktig å kategorisere tingene du rydder.

Å få tid til å rydde er ikke så lett alltid. Det er her systemet kommer inn.

– Har du et godt grunnsystem som du greier å opprettholde, går ryddingen fortere, sier Helland.

Småting bør puttes i bokser som igjen puttes oppi større bokser. På den måten blir det mer oversiktlig.

Plasser tingene etter kategorier. Alt bør ha en fast plass. Tenk praktisk oppbevaring. Å ha et svært skap i boden slik Emily har, gjør at du mister mye plass.

Hyller er plassbesparende og rommer mer.

Tenk også plassering i forhold til funksjon. Ting du bruker sjelden, kan plasseres i høyden.

3. Vær bevisst på hva du drar inn i huset

Emily og Evelyn pakker ned et svært plastikkjuletre som står i boden.

I boden til Emily dominerer et plastikk-juletre. Det ble kjøpt fordi broren til eksmannen var allergisk mot gran.

– Jeg fikk det fordi jeg er så glad i jul, men egentlig liker jeg best ekte trær.

Til høsten planlegger Emily derfor å selge treet. Da får hun mer plass i boden.

Evelyn råder folk til å stille to kontrollspørsmål når de er i butikken og ser noe fint de har lyst på: Hvor mye trenger jeg denne tingen? Og hvor skal jeg plassere den?

4. Gi bort eller selg ting du sjelden bruker

Emily og Evelyn går ut av huset med alle posene. De sorterer etter hva som skal kastes, gis bort og selges.

Går du på ski et par ganger i året, sparer du masse plass (og penger) på å låne utstyr i stedet for å kjøpe. Mange kommuner og frivillige organisasjoner har ordninger hvor for eksempel friluftsutstyr kan lånes gratis.

– «Kjekt å ha»- kategorien er veldig stor for mange. Bor du på liten plass, må du være selektiv med hva du har, sier Evelyn.

Velg ut hva du vil ha og ikke. Del tingene inn i tre kategorier: Kastes, gis bort/selges og beholdes.

5. Involver barna i ryddingen

Det er viktig å involvere barna i ryddingen. Her sorterer Kristine (7) bamser.

Få barna til å selv velge ut hva de vil beholde og ikke, for eksempel kosedyr.

Ha oppbevaring i barnets høyde og et system som passer til barnets alder.

Større barn kan brette ting, mindre barn kan legge alt i en eske eller boks.

– I gangen er det fint å ha en knaggrekke i barnets høyde, tipser Evelyn.

Bonus: Hva skjer på innsiden hos oss når vi får det ryddig?

– Vi får det roligere inni oss. Du får oversikt og overskudd når det er ryddig rundt deg, sier Evelyn Helland.