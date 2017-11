Tiltalte får ikke være i rettssalen

Den fornærmede kvinna som ble slått med jernstang i hodet, forklarer seg i retten i formiddag. Eksmannen er tiltalt for drapsforsøk mot henne i Kristiansand i februar i år. Tiltalte følger forklaringen via videokamera i et annet rom mens ekskona forklarer seg.