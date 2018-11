Tiltalte dukket opp i begravelsen: – Hun satt i en bil og skreik etter oss

Søstera vitner på telefon fra Geilo, dit broren hadde flytta tilbake like før han døde.

– Vi sa mange ganger at han måtte se å komme seg vekk fra Kristiansand. Sent på høsten ble han slått ned. Han var sjeleglad for å komme hit, forteller søstera.

Øystein Hagel Pedersen var på helgetur for å treffe de to sønnene han hadde sammen med den tiltalte 43-år gamle kvinnen. Søndag 6. april 2014 ble han funnet død på First Hotel i Kristiansand.

Kvinnen står tiltalt for å ha gitt ham en overdose sovepiller, og deretter kvalt han med ei pute. Hun er også tiltalt for å ha drept faren sin i 2002.

Øystein Hagel Pedersen døde av en overdose sovepiller. Søstera forteller i retten at han på ingen måte var suicdal. Foto: Hans Erik Weiby/NRK, Kjetil Vataker Johansen

Hagel Pedersen satt på med søstera og mannen ned til Sørlandet på fredagen, siden de skulle på hytta ved Larvik. Søndag får de telefon fra brorens ekskone om at han er funnet død.

– Jeg går inn på kjøkkenet, slår hånda i bordet og roper «faen og», sier søstera.

– Klippa opp klærne hans

– Jeg blir dårlig når jeg snakker om dette. Hun ødela bilene hans, ripa dem opp og skjærte opp dekkene, forteller søstera i retten.

– Hun klippa i stykker klærne hans, og raserte leiligheten.

Søstera forteller også at tiltalte dukket opp i begravelsen til Øystein Hagel Pedersen, selv om hun ikke var velkommen. Etter begravelsen, skal den ene av sønnene de har sammen, ha ønsket å se hotellrommet der faren døde. I mellomtida ville søstera og svigerinnen avsted og kjøpe en blomst til hotelldirektøren.

– Da vi kom på utsida, satt hun i en bil og skreik etter oss, så vi ble vettskremte. Jeg husker ikke hva hun sa, men det var en ekkel stemme.

Aktor Leif Aleksandersen i samtale med kvinnens forsvarer Olav Sylte mandag. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Før jeg la på, sa hun: «Tror du han har tatt livet av seg?»

Ekskona til Hagel Pedersen vitner også i retten. Hun ble skilt fra mannen i 1998, men hadde mye kontakt. Det var av henne han lånte bil da han var i Kristiansand helga han døde.

Da eksmannen ikke leverte tilbake bilen på avtalt tidspunkt søndagen, ringte hun tiltalte. Ekskona sier tiltalte hørtes rar ut i telefonen.

– Den stemmen hun hadde da var veldig merkelig. Før jeg la på, sa hun: «Tror du han har tatt livet av seg?»

Ekskona sier hun ble svært urolig, og ringte hotelldirektøren, som hun kjente.

– Han spør hvorfor jeg ringer nå, og sier at Øystein ligger kald. Jeg ringte politiet, og de bekrefta at han var død og sa: «Øystein Hagel Pedersen er død.»

– Hun hadde fortalt at hun hadde drept sin far

Ekskona forteller i retten at Hagel Pedersen tidligere fortalte henne at tiltalte har erkjent drapet på sin egen far:

– Da jeg fikk høre dette, skrev jeg et brev til politiet der jeg advarte mot henne.

Ekskona til avdøde Øystein Hagel Pedersen sendte denne e-posten til politiet ett år før han ble funnet død. Adressen var feil, og politiet ble ikke kjent med advarselen før hun var inne til avhør etter eksmannens død. Politiet satte igang en hemmelig etterforskning. Foto: skjermdump

Ekskona sier hun selv kjenner tiltalte:

– Hun kan være farlig. Hun har trua meg med torpedoer. Øystein kom en gang blodig i hele ansiktet. Ei pinse måtte han søke tilflukt på hytta mi. Han var livredd.

Avviser selvmord

Søstera mener ingenting skulle tilsi at broren ønsket å ta livet sitt. Han hadde kommet seg på fote igjen med bruktbilbutikk på Geilo, etter noen svært vanskelige år i Kristiasand.

– Han skulle på et bilshow i påska, som han gleda seg veldig til. Det første mannen min måtte gjøre, var å ringe og si at det blir ikke noen biler, for Øystein er død.