Tiltalt for voldtekt på åpen gate

Den grove hendelsen skjedde natt til torsdag 12. mai i fjor.

På åpen gate mellom Oslo Børs og Sentralstasjonen skal 39-åringen ha tatt tak i den fornærmede kvinnen og beordret henne til å kle av seg.

Mens han holdt henne fast, skal mannen ha voldtatt henne.

To andre voldtektsforsøk

Mannen er også tiltalt for to voldtektsforsøk. Det ene fant sted inne på et offentlig toalett på Bjerke i Oslo.

Mannen skal ha slått kvinnen på toalettet til hun begynte å gråte.

Det andre forsøket skjedde på åpen gate på Frogner. Han tok selv av seg klærne og la seg oppå kvinnen og forsøkte å gjennomføre samleie. Alt mens hun gjorde den motstanden hun kunne og ropte etter hjelp.

Begge gangene ble forsøkene avbrutt fordi forbipasserende kom kvinnene til unnsetning og jaget ham vekk.

Erkjenner ikke straffskyld

Det er satt av fem dager til rettssaken, der strafferammen er på fengsel i inntil 15 år.

– Jeg har ingen kommentar utover at han ikke erkjenner straffskyld, skriver siktedes advokat Øyvind Bergøy Pedersen i en tekstmelding til NRK.