– Dette stemmer ikke i det hele tatt. Her er det mye som er tull og løgn. Dette er oppspinn gjort for å ta hevn på meg, sa den tiltalte mannen da han skulle forklare seg under rettens andre dag.

Tirsdag startet saken hvor den tidligere fotballtreneren er tiltalt for seksuelle overgrep mot til sammen 9 barn mellom 14 og 16 år. Flere av overgrepene skal ha skjedd på treningsfeltet og i tiltaltes bil.

Flere av tilfellene gjelder også seksualiserte bilder og videoer som tiltalte skal ha både sendt og mottatt på Snapchat.

Mannen i 20-årene fikk i dag forklare seg om noen av de mest alvorlige tiltalepunktene mot ham.

Så langt nekter han for å ha vært alene sammen med en av de fornærmede som er utsatt for fysiske overgrep.

Han ble siktet for seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppen 14-16 år.

Overgrepene skal ha skjedd på klubbhuset og skal ha foregått over en lengre periode. Erkjenner ikke straffskyld Mannen har i avhør ikke erkjent straffskyld.

Politiet har gjort en rekke elektroniske beslag i saken. I januar 2021 ble det kjent at fotballtreneren blir satt fri fra varetekt. Han får besøksforbud mot de fornærmede. Det betyr at han heller ikke kan kontakte dem på telefon eller sosiale medier.

Han skal ha forgrepet seg både fysisk og over nett mot ungdommene som var mellom 14 og 16 år.

Rettsaken starter i Agder tingretts lokaler i Farsund 19. april 2022.

Måtte holdes hemmelig

Retten har spilt av avhør med et av de fornærmede barna.

Barnet fortalte at den siktede treneren ofte ba om å få seksuelle bilder eller video over Snapchat, og at det kunne få konsekvenser på trening neste dag dersom man ikke ville sende bilder tilbake.

Barnet fortalte også om seksuelle handlinger mellom de to. Treneren sa, ifølge barnet, at dette måtte holdes hemmelig.

I retten ble det vist frem en video. Politiet mener dette er av den tiltalte i seksuell kontakt med et av barna.

Den tiltalte innrømmer å ha oppbevart denne videoen på en lukket, kryptert app på telefonen sin. Men han nekter for at det er han selv som har filmet, eller at det er han som er med i videoen.

Han ble også konfrontert med chattemeldinger. Mye av dialogen var seksualisert og med direkte oppfordringer til at fornærmede måtte sende over videoer og bilder av underlivet sitt.

– Dette er bare kødding og tull. Jeg mente ikke noe seriøst med dette, sa mannen under forklaringen.

Her forklarte tiltalte seg om sin rolle som trener. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Barna har det tungt

Jorunn Karin Ingebretsen representerer tre av de fornærmede barna. Hun sier det har vært en tung tid for de involverte, og at saken vil prege dem resten av livet.

– Dette har vært en lang og tung prosess. En prosess som har pågått i over to år, og det ligger i sakens natur at det er en vanskelig sak å stå i for barna.

Hun sier videre at de fornærmede er glade for at saken er i gang.

– Nå håper de at man snart kan se slutten på dette, sier bistandsadvokaten.

Saken har preget idrettsklubben og lokalmiljøet i Lyngdal. Rettssaken går for lukkede dører, men pressen får være til stede.

– Her er det intime detaljer som ikke skal deles med bygdesamfunnet. Det ville ikke vært rett å ha tilskuere i salen i en sak som dette, forteller Ingebretsen.

Det er satt av 14 dager til saken ved Agder tingrett i Farsund.