Tiltalt for oppbevaring og produksjon av overgrepsbilete av barn

Dei to må møte i tingretten i mai, etter at dei vart avslørt for to år sidan.

Mellom 2013 og 2015 skal dei to ha oppbevart 73 bilder og 28 filmar som viser overgrep mot barn.

Totalt dreier det som over tre timar video, går det fram i tiltalen frå statsadvokaten.

Mellom 2010 og 2015 skal dei også ha brukt ein nettstad som inneheld overgrepsbilete av barn.

Statsadvokaten skriv også i tiltalen at kvinna sjølv skal ha «produsert» fire overgrepsbilete. Bileta skal ha blitt teke med ein mobiltelefon, og skal seinare ha blitt overført til ein minnepenn.

Dei andre bileta og videoane skal ha blitt lagra på ein harddisk. Både harddisken og minnepennen har politiet beslaglagt.

Kvinna er også tiltalt for ruskøyring og oppbevaring av narkotika.

Mannens forsvarar, Nils Anders Grønås, seier han ikkje ynskjer å kommentere saka. Det ynskjer heller ikkje kvinnas forsvarer, Lars Faye Ree.