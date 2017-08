Tiltalt for drapsforsøk

En mann i 40-årene er tiltalt for drapsforsøk, etter at han gikk til angrep på sin ekskone i parkeringshuset i Kilden i Kristiansand, skriver Vennesla Tidende. Det var i februar at kvinnens eksmann gjentatte ganger slo henne i hodet med et brekkjern.