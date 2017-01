Tiltale: – Tvang kona til å gå med bleie

Mannen skal ha trakassert og krenket kona grovt, og bedt henne ta livet sitt.

Saken kommer opp for Lister tingrett om en måned, og 39-åringen må svare for flere grove tilfeller av vold og mishandling.

Episodene skal ha skjedd i perioden oktober 2015 til september 2016.

Flere ganger skal han ha tvunget henne til å gå med bleier dag og natt uten at hun hadde behov for dette.

Han er også tiltalt for å flere ganger ha spylt henne med kaldt vann, også med høytrykksspyler. Ifølge tiltalen puttet han vannslangen i buksa hennes.

Ektemannen skal ha nektet henne å skifte til tørt tøy etter at han hadde spylt henne.

Laget renneløkke til kona

Mannen kom ifølge tiltalen med stadige trusler om å drepe henne, og sa at han ønsket hun tok livet sitt.

Ifølge tiltalen henta han også et tau, og lagde ei renneløkke. Deretter skal han ha uttalt «er du her enda».

Han skal jevnlig ha brukt vold mot henne, og blant annet holdt hodet hennes under vann i et boblebad. I tillegg skal han ha pisket henne gjentatte ganger over ryggen med et belte mens han skal ha skjelt henne ut.

Måtte sortere notater i mørket

39-åringen skal sommeren 2016 gjentatte ganger ha tømt ut en boks med notater som han tvang kona til å plukke opp igjen. Ved en anledning måtte hun gjøre det med lyset avslått, ifølge tiltalen.

Han er også tiltalt for å ha tvunget kona til å stå naken og i undertøy på utsiden av huset vinterstid.

Ektemannen er også tiltalt for å ha truet henne på vei hjem fra forrige rettssak, der han var tiltalt for vold og trusler mot henne. Hun hadde forklart seg i retten, og han skal ha truet med å drepe henne dersom han ble dømt.