Tilstår grovt ran i Kristiansand

En 27 år gammel mann fra Sørlandet, og en 28-åring fra Østlandet ble i dag fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett.

Påtalemyndigheten ba om at de holdes fengsles i fire uker. Begge erkjenner straffskyld for grovt ran og samtykket til fengsling.

– Det er god bevissikring at folk har filmet dette, sier politiadvokat Zan Sheikh.

Like før klokka 12 parkerte de to siktede en stjålet Polo to kvartal fra urmakeren. Sjokkerte forbipasserende ble vitner til det grove av Askeland Ur og Smykker.

Politiet vil foreløpig ikke si hva slags våpen som ble brukt, men flere vitner forteller at de brukte hver sin avsagde hagle.

Denne Poloen ble stjålet før ranet, og benytta som fluktbil. De ble stansa etter ett kvarter. Foto: Dzwvad Kolukcija

Maskerte og kledd i hvite dresser

– Da de kom ut av bilen var de kledd i finlandshetter og hvite dresser. De var kledd for ran, sier Dzwvad Kolukcija, som gikk sammen med en venn da en bil kom kjørende opp ved siden av dem og parkerte like ved.

Dzwvad Kolukcija kjente hjertet banke hardt da han skjønte hva som var på gang. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

NRK snakket med flere øyenvitner som fortalte at ranerne knuste montere, og fylte svære bager i rolig tempo.

Kine Pettersen Myhre jobber i bokhandelen like ved:

– De stressa ikke, for ingen torde gjøre noe når de hadde våpen. De hadde to avsagde hagler.

Hun anslår at de var der fem til ti minutter.

Ble vitne til ranet Du trenger javascript for å se video.

Pågrepet etter ett kvarter

Ranet ble meldt ca kl 11:50, og ranerne ble pågrepet av politiet i bil ca kl 12.05 på Langenesveien.

– Vi fikk gode vitneobservasjoner, og fanga opp bilen, og fikk stoppet denne. De overga seg uten dramatikk, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.