Hun hadde lyst til å lede et hotell i norgestoppen. Agnes Berntsen fant frem til underskuddsbedriften Strand hotel Fevik. På 14 år gjorde hun gull av gråstein.

– Jeg måtte røske tak i alt. Det har vært 14 år med full rulle og bånn gass fra morgen til kveld, forteller en entusiastisk direktør.

Vinner-resepten

Det tradisjonsrike hotellet ligger idyllisk til i strandkanten på Fevik i Grimstad.

Etter 23 år med underskudd og tre konkurser steg Berntsen over dørterskelen i 2003. Da var det tre ansatte som ikke visste om de hadde jobb neste uke. I fjor sørget 47 årsverk for nok et overskuddsår med Berntsen ved rorpinnen.

Ingen hadde tro på prosjektet i begynnelsen. Berntsen måtte overbevise de ansatte, byen og hovedeierne om at opprydningsjobben lot seg gjøre.

– Jeg måtte få med de ansatte på laget, bygge kultur og brette opp ermene. Målet var å tjene penger på hotellet etter tre år, sier hotelldirektøren om strategien.

Allerede etter ett år som hotellsjef gikk butikken i pluss og hotellet er blitt den største arbeidsplassen i lokalmiljøet.

– Nøkkelen var å gå i spissen sjøl, gjøre en god jobb og ikke være fin på det, sier Berntsen.

Fra slitent og konkurstruet hotell til en plass øverst i norgestoppen. Sammen med de ansatte klarte Berntsen å gjøre Strand hotel Fevik til en suksess. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Hun har sopt sigarettsneiper på utsida og tar gjerne i et tak der det trengs. For direktøren er det å drive hotell som å trene et lag i eliteserien:

– Det må være spillere som gidder å komme på trening og som gjerne står igjen etter treninga også. Vi må jobbe målrettet hver dag. Har vi vunnet tre kamper på rad, vinner vi ikke den fjerde om ikke alle er motivert for gull.

Ikke medlem i Bortforklaringsklubben

Hun er en vinnertype og legger ikke skjul på at hun vil være blant de beste.

– Jeg er ikke med i Bortforklaringsklubben, sier hun bestemt.

Agnes Berntsen ville skape et hotell i norgestoppen og klarte det. Strand hotel Fevik er blitt en suksess med henne som pilot. Foto: Tom Nicolai Kolstad

Da hun overtok hotellet for 14 år siden var mange skeptiske fordi E18 ikke gikk forbi tett på hotellveggen.

– Jeg tenkte, så fantastisk at E18 ikke går forbi. Det var en utfordring og stor mulighet.

Hun skryter av de ansatte og sammen klarte de å rykke opp til toppen av eliteserien.

Hva nå?

– Nå skal jeg trekke pusten og ha to uker ferie. Så blir det studietur til Italia og Sveits.

Nå skal hun ha en pust i bakken. Fra januar 2018 er hun klar for nye utfordringer. Hva vet hun ikke enda. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Det har allerede vanket noen tilbud, men nå vil hun bruke litt tid.

– Jeg vil følge hjertet og magefølelsen.

Hun er 53 år og har energi som en 23-åring, ifølge seg selv.

Berntsen føler ikke vemod når hun forlater suksessbedriften Strand hotel Fevik.

– Vemod, nei. Jeg er ikke skrudd sammen sånn, men hjertet mitt vil alltid banke for dette hotellet.