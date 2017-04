Tiggedebatt blusser opp etter Brennpunkt-dokumentar

– Nå forventer jeg at bystyret foretar en helt ny vurdering av politikken vi fører på dette området, sier Demokratenes partileder, Vidar Kleppe.

Demokratenes, Vidar Kleppe, mener Brennpunktdokumentaren bør endre politikken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kleppe, og hans partifelle Oddfinn Pedersen, var de eneste i bystyret som stemte imot å bevilge 220.000 kroner til en markedshall i byen Carbunesti i Romania.

Kleppe har også bedt om at romleiren under Vesterveibroa i Kristiansand sentrum fjernes, men bystyret avviste Kleppes forslag med 44 mot 8 stemmer.

Under E39 Vesterveibrua i Kristiansand er det etablert en romleir. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Vil ikke stoppe pengene

Det er Jørgen Kristiansen, sammen med organisasjonen «Fra Tiggerkopp – Norge», som har tatt initiativ til å bygge taket over en markedsplass i byen Carbunesti.

Han mener dette er én måte å hjelpe fattige i Romania på, og forstår ikke at Vidar Kleppe mener hjelpen må stoppes.

– Tvert imot. Dette er målrettede midler til de som virkelig trenger det. Dette kan være med å bidra til at flere kan få arbeid i Romania.

Bra for debatten

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, sier Brennpunkt-dokumentaren bekrefter en del av det han selv la frem i sin rapport, etter en Romania-tur i august i fjor.

I rapporten skriver Kristiansen blant annet at tiggere i Kristiansand eier fine hus og biler i hjemlandet.

Varaordfører, Jørgen Kristiansen, la fram en rapport om tiggernes levekår, etter en tur til Romania sommeren 2016. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg ble latterliggjort etter min rapport. Nå er jeg er veldig glad for at Brennpunkt har tatt tak i dette. Det er sunt for debatten, for det er et tema det er lagt litt lokk på.

Han tror det som kom fram i dokumentaren om Bergen, vil være med å prege politikken i Kristiansand.

– Vi blir nok noe mer restriktive i forhold til hva vi gjør for å hjelpe tiggerne lokalt her hos oss, men vi vil fortsette arbeidet med å hjelpe de fattigste i Romania.

Ikke alle er like

Michelle Domitro tigger i Kristiansand. Hun selger også strikkede gensere, luer og vanter, men i dag har hun ikke solgt noe.

– Jeg vet ikke hvorfor. Noen dager er gode, andre er dårlige.

Domitro har ikke sett dokumentaren på NRK. Hun forklarer at hun ikke har tv på skolen der kommunen tilbyr nødovernatting.

Michelle Domitro tigger på gata i Kristiansand sentrum. Hun tror ikke nordmenn vil se på henne annerledes etter Brennpunkt-dokumentaren. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Når NRK forteller om dokumentaren blir hun lei seg.

– Det gjør meg trist, men vi er ikke alle like. Akkurat som ikke alle nordmenn er like.

Frykter du at folk vil se på deg som kriminell også?

– Jeg tror ikke det.