– Akkurat nå ser jeg at ungen har begynt å drikke melk, så dette ser veldig lovende ut.

Det sa biolog Helene Axelsen i Kristiansand dyrepark til NRK rundt klokken halv elleve torsdag formiddag.

Da var det også tegn på at neste unge var på vei, noe som skulle vise seg å stemme.

Senere fødte Boonya to unger til.

Her ligger tigermamma Boonya med sin førstefødte. Nå har hun fått tre. Foto: Skjermdump fra Dyreparken

Varslet minst to unger

Sist fredag ble det meldt at det var ventet tigerunger i parken.

– Da vi tok røntgen av Boonya, så vi skjelettet til to unger. Vi visste det var to, men at det kunne være flere. Det blir spennende å se hvor mange det blir, sier Axelsen.

Hun forteller at tigre kan få fra én til sju unger, men at det mest vanlige er to til fire.

Begivenheten ble streamet på Dyreparkens egen nettside:

Sterkt utrydningstruet

Ifølge Dyreparken er den sibirske tigeren sterkt utrydningstruet.

På 1940-tallet var det bare 20-30 ville tigre igjen, men bevaringsprosjekter har ført til at antallet har økt igjen.

– Det er mellom 400 og 500 av dem i naturen nå, sier Axelsen.

Bevaringsprogrammet parken er med i, avgjør hvilke tigre som skal få unger.

Det blir bestemt ut fra hvem som passer best sammen genetisk.

– Målet er å ha en sunn bestand slik at vi har en reserve for fremtiden hvis de forsvinner i naturen. Det blir som en slags genbank.

Sibirsk tiger Foto: Dyreparken Ekspandér faktaboks Sibirsk tiger er verdens største kattedyr. Den kan hoppe fem meter, og har en enorm styrke.

Sibirsk tiger er sterkt utryddingstruet. På 1940-tallet var det bare 20-30 tigere igjen i vill tilstand.

Bevaringsprosjekter har ført til at antallet har økt igjen, og i dag er det rundt 400 tigere i naturen.

Hovedtruslene til sibirsk tiger er ødeleggelse og oppstykking av leveområdene og mangel på byttedyr. I tillegg jaktes sibirsk tiger for skinnet og for bruk i tradisjonell kinesisk medisin.

Sibirsk tiger er tilpasset kalde vintre med mye snø. Pelsen er lang og tykk og den har et isolerende fettlag under huden. Den tåler temperaturer på ned mot -40 °C.

Den jakter gjennom hele døgnet og kan spise 40 kilo kjøtt på ett måltid.

Hannen kan ha et revir på opp til 10.000 kvadratkilometer. Tigeren markerer reviret sitt med kloremerker på trestammen og luktmarkeringer.

Tigerens Rike i Dyreparken er et av Europas største og flotteste tigeranlegg. Kilde: Dyreparken

Begynte å parre med en gang

Axelsen forteller at de har fått inn en ny tiger som har vært sammen med Boonya. Det er han som er far til de nyfødte ungene.

– Han kom i mai og da vi så at Boonya var i brunst, satte vi dem sammen. De begynte å parre rett og slett med en gang.

Den første ungen ble født 09.44, den andre 10.55 og den tredje 11.19.

Kjønn på ungene får vi ikke vite på en stund, siden mor og unger nå skal få være i ro.