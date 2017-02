Tiger avlivet i Dyreparken

Tigeren kom til Kristiansand i 2002. For to uker siden ble han avlivet fordi han hadde stor slitasje på leddene, skriver Fædrelandsvennen.

Ulysses i Dyreparken Foto: Thomas Grønvold / NRK

– Stiv og støl

Ulysses ble far til fire tigerunger natt til 17. mai i 2015. Det var tredje gang det ble født sibirske tigere i parken. Moren, Boonya, kom til Dyreparken i 2013.

– Ulysses var egentlig i fin form, men hadde vondt for å legge seg og reise seg. I naturen ville den sannsynligvis vært død for lenge siden, forteller dyrepasser og tigeransvarlig Hilde Sangesland Strædet til avisen.

Obduksjonen bekreftet at tigeren hadde stor slitasje på leddene. Derfor mener dyrepasserne at beslutningen om å avlive tigeren var riktig.

En av tigrene i Dyreparken i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Rolf-Arne Ølberg, faglig leder for dyreavdelingen, sier den over 200 kilo tunge tigeren ikke har hatt det godt den siste tiden.

– Han var stiv og støl. Vi vil ikke at dyrene våre skal gå rundt og ha det vondt, sier Ølberg til avisen.

Løver og kenguruer avlivet

I desember ble løven Aragon avlivet etter ni år i Kristiansand Dyrepark. Den ble 12 år gammel og fikk nyresvikt i november.

i 2013 vakte det sterke reaksjoner da det ble kjent at Dyreparken hadde avlivet seks kenguruer for å gi plass til de nye gepardene som kom til parken.

Enda sterkere reaksjoner kom det etter at Dyreparken plasserte en hodeløs sebra i tigerburet som tigermat.

– Jeg forstår at folk reagerer, men det er helt normalt at en tiger eller løve spiser et byttedyr. Hvis vi har for mange sebraer så avliver vi dem og bruker de som mat, sa Rolf-Arne Ølberg i Dyreparken den gang.