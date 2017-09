Tiden står nesten stille hos urmakeren

Tidene forandrer seg raskt i vår moderne verden. Men det finnes de plassene som alltid er slik de engang var. Vi besøkte John Abrahamsen som er en av ytterst få gjenværende urmakere på Sørlandet, og Mandals siste.

I butikken til John har tiden stått stille.

- Det er nokså rotete her, men jeg har ikke brukt så mye tid på å fikse det, sier urmakeren. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

I snart 63 år har han utøvd sitt håndverk, i samme lokale, og uten ferie.

– Nå er det for få urmakere så da .Det er tida som gjør det sånn vet du, sier han.

En møteplass

Lokalet er smekkfullt av urverk og klokker. Tett i tett på veggene, på disken og i skuffer og skap.

Noen har stoppet og venter på nytt liv. Nytt liv i urmaker Abrahamsens hender.

– Dette er sånn en til å stille viserne med. Den brekker de av vet du, sier han.

Til urmakeren kommer ikke bare de som har ei klokke å reparere eller trenger ei ny ei. Her kommer også de med litt god tid.

Ivar Aavik har kommet inn i varmen, satt seg ned og har tid til en prat.

– John mer orientert enn lokalavisen. Skal du ha greie på hva som skjer i byen – skal du bare gå inn å snakke med han, forteller Aavik.

Ivar Aavik er en ofte innom for å slå av en prat hos urmakeren. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK



Ei ny tid

Omgitt av all verdens tid skynder Abrahamsen seg langsomt på den samme krakken som urmakere i byen har brukt i 115 år. Før han, hans far.

– Jeg begynte her sammen med min far i 1955, da var jeg 13 år gammel.

– Det var mer å reparere da. Det lønte seg å reparere ei klokke før. I dag er det rimeligere å kjøpe ei ny, sier han.

Sånn sett har John Abrahamsen fulgt med i tiden. Her er hundrevis av nye klokker som venter på å bli vekket til live. Og urmakeren, han venter på rushtiden.

For plutselig er butikken full av kunder. Noen tar seg tid til å reise milevis for å bytte et batteri eller skifte klokkereim her inne hos Abrahamsen.

– Hva skulle vi gjort her i Mandal uten den mannen der. Han har vi vært takknemlige for å ha mange ganger – så det er kjempegodt at vi har han her, sier Rigmor Johanson.

I dag er det kun rundt 100 utdannede urmakere i Norge. Og urmakerfaget er med på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag.

Abrahamsen sier han vil fortsette i faget så lenge han bare kan.

Han vet at det etter ham blir stille her inne. Ingen står klar til å overta.