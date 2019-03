Ti fryktelege minutt øydela for Vipers

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vipers Kristiansand yppa seg mot Györ og landslagsstjernene Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Kari Aalvik Grimsbø i første omgang.

For det stod 17–17 til pause i ein fullsett hall med over 2300 tilskodarar i Kristiansand. Heimefansen augna håp om ein sjokksiger.

Men i andre omgang viste Györ kvifor dei har vunne meisterligaen to år på rad.

Györ-spelar Stine Bredal Oftedal trur Vipers tek seg til semifinale i meisterligaen.

Sjokkstart på andre omgang

I løpet av dei ti første minutta var ungararane plutseleg seks mål føre. Eit pottetett forsvar, gode målvakter og slurv i angrepsspelet for Vipers, gjorde at Györ tok fullstendig kontroll.

– Vi gjer litt feil både i angrep og forsvar og blir passive. Vi gjer også tekniske feil i periodane vi er i overtal. Vi gjer dumme feil. Då er det vanskeleg å vinne mot eit så bra lag, seier Vipers-spelar Malin Aune.

Vipers klarte aldri å svare, og tapte til slutt 26–33.

– Vi klarer å stoppe dei litt betre bakover. Dei spring oss litt i senk i periodar. Det er det vi slit mest med i første omgang. Vi finn ei ro og så ordnar det seg til slutt, smiler Györ-spelar Stine Bredal Oftedal.

«Norske» Györ er dermed framleis ubesigra denne sesongen. Klubben har berre gitt frå seg poeng i to kampar i meisterligaen. Dei har enda uavgjort. I serien har dei vunne rubbel og bit.

Vipers Kristiansand heldt lenge følgje med Györ i laurdagens meisterligakamp, men måtte gje tapt til slutt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Tidenes sjanse for Vipers

Men Vipers Kristiansand og Györ kan møtast igjen seinare i vår. Begge skal nemleg spele kvartfinale i meisterligaen. Der møter Vipers Buducnost frå Montenegro.

– Vipers har tidenes sjanse til å ta seg til semifinale og «final four». Det er fullt mogleg å slå Buducnost, seier NRKs handballekspert Peder Langfeldt.

Vipers spelar bortekamp først, og avsluttar altså med heimekamp i kvartfinalen.

– Det kan gje Vipers ein fordel, meiner Langfeldt, som får støtte av fleire av dei norske landslagsspelarane i Györ.

Trur på VIpers i «final four»

– Eg kjenner meg ganske sikker på at Vipers vinn. Eg syns Vipers er eit mykje betre lag, seier Stine Bredal Oftedal.

– Eg er ganske sikker på at Vipers går vidare. Dei har eit fantastisk bra lag. Så har Buducnost to viktige spelarar ute, seier tidlegare Vipers-spelar, no Györ, Kari Brattset.

Også Vipers-spelarane har tru på at dei kan gå heile vegen til «final four» i Budapest i mai.

– Vi veit vi har det som skal til for å ta oss til semifinale. Det hadde vore sjukt artig, seier Vipers-spelar Malin Aune.