Tester brukt asfalt på E39: – Så langt vi vet har ikke dette blitt gjort før

Saken oppsummert En ny type 100% sirkulær asfalt blir testet ut på E39 i Lyngdal.

Asfalten er laget av resirkulerte materialer fra gammel asfalt eller materialer som ellers ville ha gått til deponi.

Testen utføres på en 500 meter lang strekning av firefeltsveien.

Gruppeleder i MDG i Kristiansand, Hildegunn Marie Tønnessen, er kritisk til prosjektet og mener det kan være en fare for grønnvasking.

Miljørådgiver i Velde, Petter Foss, mener det er mange positive miljøeffekter ved å ha gode veier og at det er viktig å redusere miljøbelastningen ved veibygging.

Før asfalten kan brukes i fullskala, må det dokumenteres at den er like god som ordinær asfalt. Dette dokumentasjonsarbeidet utføres av Sintef. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Så langt vi vet har ikke dette blitt gjort før.

Det forteller administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland.

På en del av E39 i Lyngdal i Agder er de i gang med å legge en helt ny type asfalt.

– Det som er spesielt er at dette er en 100 prosent sirkulær asfalt. Det betyr at alle materialene vi bruker er resirkulert fra gammel asfalt eller hadde gått til deponi, sier hun.

Asfalten skal i første omgang bli testet på en strekning på 500 meter på firefeltsveien.

Anette Aanesland forteller at det aldri har blitt brukt en helt sirkulær asfalt før. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

– Problemet er ikke løst

Gruppeleder for MDG i bystyret i Kristiansand Hildegunn Marie Tønnessen, mener resirkulering er bra, men er likevel kritisk til prosjektet.

– Det handler fortsatt om å bygge mer vei og slippe til flere biler. Det grunnleggende problemet blir fortsatt ikke løst, sier hun.

Hun mener det er en fare for grønnvasking.

– Det er en fare for at det blir framstilt mye mer miljøvennlig enn alternativet. Det krever fortsatt mye mer ressurser enn å ikke lage vei.

Her er de i gang med å legge en helt ny type asfalt på E39 i Lyngdal. Foto: Anna Rut Tørressen

Redusere miljøkonsekvensene

Petter Foss er miljørådgiver i Velde, som leverer asfalten.

Han mener det er mange positive miljøeffekter ved å ha gode veier.

– Å ha fremkommelighet og en vei som oppfyller transportbehovet på en god og miljøeffektiv måte er viktig.

Kan man si at det er miljøvennlig å legge asfalt?

– Det er et stort spørsmål. Vi trenger veier her i landet. Vår jobb er å prøve å gjøre miljøbelastningen som kommer med å bygge vei så liten som mulig, svarer han.

Petter Foss er miljørådgiver i Velde. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Anette Aanesland i Nye Veier er enig.

– Å bygge vei vil uansett få konsekvenser for landskapet, så det er viktig for oss å redusere det. Det gjør vi ved å finne nye måter å løse veibygging på, nettopp for å redusere arealbeslag og ta ned klimagassutslipp, sier hun.

Strenge regler

Aanesland forteller at det er strenge regler for å bygge nye veier i Norge.

– Skal dette ut i fullskala må vi dokumentere at denne asfalten er like god som ordinær asfalt. Derfor har vi Sintef med for å hjelpe oss å dokumentere det, sier hun.

Marit Fladvad er med for å dokumentere at den nye type asfalten holder like god kvalitet som ordinær asfalt. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Marit Fladvad er forsker i Sintef, som har testet ut flere ulike materialer.

Fladvad forteller at de er spesielt fornøyd med asfalten som blir lagt i Lyngdal.

– Det er en forutsetning at veien er god nok og at det vi tester her har like god kvalitet som ordinær asfalt. Det skal Sintef sørge for at blir dokumentert.

Målet er å legge denne typen asfalt på enda lengre strekninger. Før dette får bilister teste ut de 500 meterne når veien åpnes neste sommer.