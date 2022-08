– Vi har jo visst at denne dagen ville komme, sier Samuel Jäck (18).

Han og kompisen Joel Eggers står foran det 10 meter høye utkikkstårnet de har bygd.

Nå er det flerårige hytteeventyret over for de to 18-åringene.

Ansatte fra kommunen fikk seg en overraskelse da de nylig fant byggverket reist på kommunens grunn, skriver Vennesla Tidende, som omtalte saken først.

Historien om byggingen i skogen startet da guttene var 12 år gamle.

Da var de på utkikk etter en plass for å bygge seg en liten hytte.

Seks år senere står dette utkikkstårnet på tomta. Anslått kostnad er mellom 300- og 500.000 kroner. Problemet er bare at det er oppført uten nødvendig tillatelse. Da kommunen etterlyste de som stod bak, meldte 18-åringene seg raskt.

At de har oppført utkikkstårnet uten tillatelse har de tenkt litt på nå i ettertid.

– Men det er jo for sent å gjøre noe med det nå. Om vi i verste fall må ta ned tårnet, så var det uansett gøy den tiden det varte, sier Samuel Jäck.

– Litt imponert

Det var enhetsleder for plan og utbygging i Vennesla kommune Ola Skei Bekken, som ba de ansvarlige for bygget om å melde seg.

Da han skulle ut i skogen for å se på det første gang, fant han noe han absolutt ikke hadde sett for seg.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt imponert over hva to unge gutter har fått til, sier Bekken.

Han er glad for at guttene har meldt seg og tatt ansvar.

Enhetsleder for plan og utbygging i Vennesla kommune Ola Skei Bekken sammen med de to 18-åringene som har bygget utkikkstårnet. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Usikker framtid

Hva som vil skje med utkikkstårnet er foreløpig ikke klart.

Siden det har fått mye oppmerksomhet i det siste, har politiet satt opp sperrebånd. Nå er det ulovlig å gå opp og inn i hytta.

– Skal vi gi dette en sjans må det først vurderes om bygningen er trygg nok, sier Bekken.

Utkikkstårnet er sperret av inntil videre. Kommunen skal nå undersøke om det er trygt. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Bekken påpeker at dette er en veldig spesiell sak som de håper de finner en god løsning på uten å politianmelde.

– Guttene har ikke gjort dette med tanke på vinning eller profitt.

Han tror det er gode odds for at tårnet kan bli stående hvis det viser seg å være trygt.

Ifølge ham kan løsningen bli å overrekke tårnet til kommunen eller en forening, slik at det kommer offentligheten til gode.

Det mener byggherrene kan være en god ordning.

– Eller så må vi kanskje rive det, sier Joel Eggers.

Han forteller at det på toppen av tårnet er et rom, der planen var å ha en sofa der de kunne kose seg og nyte den fine utsikten.

NRK har vært i kontakt med politiet som sier det vanligvis er kommunene som selv følger opp slike saker og at anmeldelser kun skjer i særskilte forhold.

– Gøy så lenge det varte

18-åringene, som i dag er tømrerlærlinger, er glad for at de nå har god dialog med kommunen.

– Vi kan jo angre litt innimellom. Kanskje skulle vi ikke brukt så mye tid på dette, sier Samuel Jäck.

De har klart å bygge hytta med materialer de enten har kjøp eller fått.

Før de startet på utkikkstårnet bygget de to små hytter i samme område.

Kompisene har også bygd disse to hyttene tidligere. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Vil fokusere på mulighetene

– Her har det nok gått litt fort i svingene, sier Nils Olav Larsen som er ordfører i Vennesla.

Han sier de må se på denne saken med et positivt øye, men understreker at han er enig i at guttene burde ha stoppet for lenge siden.

– De har kanskje ikke helt skjønt vanlig gangen i en byggesak, men historien er som den er. Det ene har tatt det andre og vi må se på et mulighetsbilde, sier Larsen.