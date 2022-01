– Vi får en drøss med meldinger fra fortvilte foreldre om at taxiordningen ikke fungerer, sier leder av funksjonshemmede barns foreldreforening Annette Jensen.

Hun forteller om erfaringer siden nyttår, da taxiselskapet Ridel tok over skolekjøring og tilrettelagt transport for elever med funksjonsnedsettelser i Kristiansand kommune.

Det handler blant annet om taxier som kommer for sent eller ikke i det hele tatt.

– Foreldrenes bekymringer er knyttet til at de ikke vet når taxien kommer for å hente barnet, når barnet kommer hjem og hvordan de som foreldre skal få kabalen til å gå opp, sier Jensen.

Hun tror også det gjør barna mindre trygge.

Annette Jensen er glad hun har hjemmekontor og har mulighet til å vente med arbeidet til taxien har hentet sønnen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Jeg vet ikke om han får en god start

Jensen, som selv har en sønn på 14 som får tilrettelagt transport, forteller at hun også har hatt dårlige erfaringer.

Tirsdag morgen, da NRK er hos familien, blir det krøll igjen.

Ti minutter før taxien skal være på plass, setter mor og sønn seg i sofaen for å vente.

Hver gang det høres lyd av en bil som suser forbi, sjekker de om det er taxien som kommer.

Ett minutt på halv ni er den der. Minuttet etter skal sønnen egentlig begynne skoledagen.

– Jeg tenker på sønnen min og hvordan dette føles for ham. Nå kommer han for sent. Jeg vet ikke om han får en bra start.

Annette Jensen sier hun ikke tør tenke på hvordan det hadde vært om hun hadde en jobb hvor hun måtte være på plass klokka åtte. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Trenger trygge rammer og forutsigbarhet

Ifølge Jensen hadde foreldre et møte med Ridel tre uker før oppstarten.

Hun opplevde da at de hadde stor forståelse for at de skulle kjøre barn som trenger trygge rammer og forutsigbarhet.

– De lovet også at callsenteret skulle være i orden, sier Jensen.

Nå mener hun de ikke har innfridd.

– Helt konkret er det barn som ventet på taxi 30 minutter etter at skolen har begynt. Og prøver man å ringe til sentralen, får man ikke svar.

Curt Andreassen har også dårlige erfaringer.

Han forteller at da han skulle bestille taxi til sønnen sist uke, fikk han beskjed om at det var ok.

– Sønnen min skulle hentes klokka 15.00. Da de ikke kom, ringte jeg og fikk ny beskjed om at de skulle komme mellom 15.30 og 16.00. De kom først klokka 18.15, sier han.

Taxien fra Ridel kom også for sent tirsdag morgen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Har forståelse for kritikken

Det er selskapet Intercab AS som eier Ridel.

Daglig leder Jens Glad Balchen, sier han har forståelse for kritikken de har fått.

– Vi beklager problemene skiftet til ny operatør har medført for elever, foreldre og skoleansatte.

Han sier de var forberedt på en del utfordringer, og at han ikke er overrasket.

– Slik vil det nødvendigvis være når man skifter operatør for en så omfattende og sammensatt oppgave.

Balchen forklarer avvikene på henting med blant annet innkjøringsproblemer, ufullstendighet og feil i datagrunnlaget, samt glatte veier.

Nå mener han de ser en klar fremgang og sier at de jobber hardt med å løse utfordringene.

Balchen erkjenner også at kommunikasjonen med foreldrene burde vært bedre, men mener noen har forventninger som ikke kan innfris.

– Noen klager på at de ikke får samme hentetid som før. Vi prøver å jenke oss, men det lar seg ikke gjøre å oppfylle alles ønsker.

Lavere pristilbud enn konkurrentene

Det var Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk (AKT) som lyste ut anbudet som Intercab vant i konkurranse med to mer etablerte taxiselskap.

Administrasjonssjef i AKT Kjell Sverre Drange, sier at det var flere ting som spilte inn i. Han nevner kvalitet, miljø og pris.

– Pristilbudet lå under de andre. Hvor viktig var prisen?

– Pris er avgjørende så lenge du tilfredsstiller andre krav til miljø og kvalitet, svarer Drange.

Administrerende direktør i AKT Siv Elisabeth Wiken, sier de er fullstendig klar over at dette ikke har gått så bra som det skulle.

Hun mener det må bli bedre.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for elever, foresatte og skoler, sier hun.