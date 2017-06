Tannlege dømt til fengsel i skattesak

Tannlegen var tiltalt for å ha ikke å ha betalt skatt av næringsinntektene han hadde fra 2008 til 2011, om lag 13 millioner kroner. I Lister tingrett ble tannlegen dømt til fengsel i sju måneder. Han må også betale en bot på 320 000 kroner.

Leverte ikke selvangivelse

I retten kom det fram at tannlegen hadde ansatte en regnskapsfører i 2009. Han har erkjent at han ikke sendte inn selvangivelsen med næringsoppgave for årene 2009 til 2010.

Regnskapsføreren forklarte at det var kaos med å innhente bilag og at han ikke hadde kontroll over tannlegens omsetning. Han fikk sparken av tannlegen i 2011.

Men retten mener at regnskapsføreren månedlig avstemte tannlegens bankterminal og dermed hadde han oversikt over det meste av tannlegens omsetning.

Begge er dømt for grov skatteunndragelse eller medvirkning til dette.

Førte kontanter inn i kassadagbok

Tannlegen forklarte i retten at han førte alt kontaktsalg inn i en kassadagbok som daglig ble gjort opp. Kundene fikk en kvittering, men den var ikke nummerert.

Retten mener tannlegen har brutt sin plikt til å sørge for korrekt behandling av kontantbeholdningen.

Forskuddsbetaling til seg selv

Regnskapsføreren har forklart at han i en periode overførte penger fra tannlegen til seg selv som en slags forskuddsbetaling. Etter bevisføring mener retten at regnskapsføreren tok 350 000 kroner for mye fra tannlegens bankkonto til egen vinning.

Streng straffereaksjon

Lister tingrett har kommet fram til at det bør være en streng straffereaksjon overfor skatteunndragelser av et slikt omfang som tannlegen er tiltalt for.

Skatteetaten beregnet at tannlegen skulle ha skattet av inntektene på 14 millioner kroner. Skatten ville ha utgjort 2,5 millioner kroner.

Retten mener at tannlegen skulle ha betalt skatt av 13 millioner kroner.

Tannlegen anførte i retten at han hadde flere store fradrag, men det ble ikke bevist.

På bakgrunn av bevisføring har retten funnet det bevist at tannlegen har unnlatt å oppgi inntekter på minst fem millioner kroner.

Grovt uaktsomt

Retten mener det er straffeskjerpende at tannlegen forsettlig og grovt uaktsomt har overtrådt ligningsloven og at det har pågått over flere år.

I utgangspunktet ville retten sette straffen til fengsel i ett år og to måneder, men siden saken har blitt liggende lenge (over tre år), reduseres straffen til sju måneders fengsel og bot.

Forvareren ønsket at hele eller deler av fengselsstraffen burde gjøres betinget på grunn av at saken har ligget lenge hos politiet.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med tannlegens forsvarer. Det er derfor ukjent om dommen ankes.