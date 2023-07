Tall Ships' Races snur etter NRK-sak: – Ønsker ikke å gjøre noe lovstridig

– Min umiddelbare reaksjon at det høres tvilsomt ut og kan være i strid med konkurranseloven.

Det sa avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, til NRK.

Bakgrunnen var at arrangøren for Tall Ships' Races i Arendal hadde inngått en avtale med serveringsstedene om at de skulle øke prisene på mat og drikke med 6,25 prosent de fire dagene folkefesten pågår.

Den økte inntekten skulle dekke kostnader til blant annet gratiskonserter og markedsføring.

– Det er et klart utgangspunkt i konkurransereglene at alle aktører, i dette tilfellet da serveringssteder, skal bestemme sine egne priser uavhengig av hva konkurrentene gjør, sa Nese.

Dette er The Tall Ships Races Ekspander/minimer faktaboks Er en stor internasjonal seilregatta for store skip.

Har blitt arrangert siden 1956.

Fra å være 20 deltagende skip i 1956, varierer antallet nå fra 70 – 100 deltagende skip hvert år.

Hovedformålet med Tall Ships Races er å få ungdom mellom 15 og 25 år til å møtes i vennskapelig seilas på tvers av ulik nasjonalitet og kultur.

Det er første gang Arendal skal være offisiell vertskapshavn for The Tall Ships Races, som arrangeres der 3.-6. august.

– Naturlig at vi skal få noe fra de

Etter at NRK publiserte nyheten om prissamarbeidet fredag morgen, har arrangøren snudd.

– Vi ønsker selvsagt ikke å gjøre noe som er lovstridig og intensjonen om å legge på prisene under arrangementet vil derfor ikke gjennomføres, sier Peder Syrdalen.

Han er styreleder i Tall Ships' Races Arendal.

– Arrangementet mister derved en inntekt og vi appellerer dermed kun til serveringsstedene i byen som har skjenkebevilling om å bli en sponsor på lik linje med andre sponsorer til arrangementet, sier Syrdalen.

NRK kjenner til at saken om prisøkning har vært ute på høring og til behandling i et møte i Handels- og restaurantorganisasjonen Arendal By tidligere i vår.

Samtlige steder med skjenkebevilling gikk med på avtalen, unntatt en, sa Syrdalen før arrangøren droppet prissamarbeidet.

– Vi har tatt kontakt med serveringsstedene fordi de vil få en økt omsetning som følger av arrangementene som skjer i Arendal, spesielt dette arrangementet her. Da er det naturlig at vi skal få noe fra de, og dette var den måten vi fikk det til på, sa Peder Syrdalen.

Serveringsstedet som ikke inngikk den opprinnelige planen, skulle yte med et engangsbidrag til arrangementet.

Kan være i strid med loven

Dette samarbeidet kunne imidlertid være i strid med loven, ifølge Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Det til tross for at pengene ikke skulle gå til restaurantene, men arrangørene av arrangementet.

– Konkurranseloven sier klart og tydelig at selskaper ikke har lov til å samarbeide om for eksempel priser. Selskaper som gjør dette risikerer bøter, og det anses å være et alvorlig brudd på konkurranseloven hvis man bryter forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, sa Nese fredag morgen.

Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier de vil vurdere om de går videre med saken. Foto: Marit Hommedal

– Må finne muligheter til å finansiere

Styreleder Syrdalen avviste tidligere at prisøkningen var ulovlig.

– Serveringsstedene har ulike priser på de fleste av varene sine i utgangspunktet. Hvis du da legger på det samme, er det fremdeles en ulikhet i prisene, sa Syrdalen.

Han ville ikke spå hvor mye arrangøren kunne komme til å tjene på økningen.

– Det er noen uforutsigbare x’er og y’er, blant annet er det ekstremt væravhengig. Men det er et tiltak for å få til den siste finansieringen som trengs for at arrangementet skal gå i hop, sa styrelederen.

Syrdalen sier at de har 15,5 millioner i utgifter på arrangementet, og regner med å få inn samme sum i inntekter.

Peder Syrdalen er styreleder i Tall Ships' Races Arendal, og mente at prissamarbeidet ikke var ulovlig. Foto: Svein Sundsdal / nrk

Tror ikke økt pris setter en stopper

Syrdalen var ikke bekymret for at prisøkningen ville sette en stopper for publikumsbesøket.

– Å legge på seks kroner på en halvliter er vell ikke det som gjør at du ikke går til byen, sa Syrdalen.

Han presiserte at alle arrangementene er gratis.

– Det koster fantastisk mye å få tak i artister, sette opp scene, og ordne med medseilere som kan komme til Shetland. Kost og losji for skipene er svære utgiftsposter. Vi må finne muligheter til å finansiere dette, sa han.

Heller ikke Sigmund Rose, som driver fire av spisestedene i sentrum, mente at de gjorde noe ulovlig.

– Alle har individuelle priser. Prisene blir ikke fastsatt, slik at alle prisene i byen blir like. Vi legger bare på litt på prisene, for å gi et bidrag til å kunne gjennomføre arrangementet, sa Rose.

Han driver Castelle bar & restaurant, Blom restaurant, Solsiden tapas og No. 1 Sportsbar i byen, samt Arendal Catering på Hove.

Sigmund Rose eier flere restauranter i Arendal. Foto: Privat

Ikke uvanlig med prisøkning

Men Konkurransetilsynet er av en annen oppfatning:

– Det er ikke en forutsetning at prisene er like, hvis man blir enig i fellesskap om at man skal øke prisene på et visst nivå. Det vil òg kunne være et konkurransebegrensende samarbeid, sa avdelingsleder Gjermund Nese.

Ifølge forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er det ikke uvanlig at prisene skrus opp under arrangementer med stor etterspørsel.

Men også han reagerer på hvordan det er gjort i Arendal.

– Først og fremst er det ikke helt uvanlig at prisene stiger når det er arrangementer i byen, men det er litt spesielt at bransjen har gått sammen om å øke disse prisene, fortalte Iversen.

Thomas Iversen hos Forbrukerrådet mener det er spesielt at bransjen har gått sammen om å øke prisene. Foto: Forbrukerrådet

Skjønner ikke hvorfor det spiller noen rolle

Tall Ships' Races skal også arrangeres i Fredrikstad i sommer.

Der har de ikke en slik ordning, opplyser prosjektleder Knut Roald Hansen.

Konkurransetilsynet skal nå vurdere om de går videre med saken.

– Vi får bare vente på å høre hva de har å si da. Så får vi prøve å finne en annen løsning på å bidra, sa restauranteier Sigmund Rose i Arendal, og la til:

– Vi bidrar jo alle sammen med enorme summer til Tall Ships' Races, så jeg skjønner ikke hvorfor den lille ekstra krona der spiller så stor rolle.