Synger om det mangfoldige livet

– Det meste i livet er jo alminnelig. Og så er det mange hellige øyeblikk som skinner mellom mennesker. De som viser at det er en høy himmel over livet mitt. Jeg vil gjerne ha frem at livet er et stort spenn. Med mange dager som kan inneholde både hellige og alminnelige øyeblikk, forklarer Tore Thomassen som nå både utgir på både vinyl, cd og elektronisk.

Minner fra barneskolen

– Hva slags sanger har du tatt med?

– Det er viser og popmusikk om for eksempel samliv, tro, tårer, lys, skygge, og om at noen mennesker går rundt og er konstant sultne. Og så er det et viktig spørsmål fra 5. klasse, som jeg skrev på lapper til Elisabeth hele tida: «Har jeg sjans?». Det er sånne minner som dukker opp i livet når man tenker på «hva er det som det ble noe av, og hva er det som det ikke ble noe av».

– Hva gjør at du setter i gang med en tekst?

– Det kan være bare et ord, eller at jeg tenker på et tema. «Har jeg sjans»- sangen, da satte jeg meg bare ned og skrev «Sangen om den gangen» – og så kom det en hel livshistorie ut av det.

NETTRADIO: Møt plateaktuelle Tore Thomassen.

Håper på gjenkjennelse

– Hva kommer først, teksten eller musikken?

– Nesten alltid teksten, sier Thomassen, som har sittet ved pianoet og laget melodiene sine.

– Dette er jo lavmælte ting som skal være litt avslappet vitalt. Du må gjerne kunne danse til, men du må også kunne ligge helt rolig og tenke «Å, ja. Sånn er det jo. Og takk for at vi er sammen og at det ikke bare er meg som kjenner det sånn», forklarer artisten og forfatteren i Birkenes.

Den nye plata er et lokalt sørlandsk prosjekt, spilt inn i Grimstad. På plateslippkonserten nylig hadde Thomassen med seg Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad. Men på konserter fremover kommer han også til å fremføre sine nye sanger alene på scenen.