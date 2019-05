Administrator Erik Holth spurte tiltalte om hun ville si noe før retten ble hevet. Hun tenkte seg litt om, så på sin forsvarer og ristet så på hodet.

Det ble en kort siste dag i den svært omfattende ankesaken. Forsvarer Olav Sylte avsluttet sin prosedyre, og krever full frifinnelse på alle punkter for den drapstiltalte sjubarnsmora.

I tingretten ble kvinnen dømt til lovens strengeste straff; 21 års forvaring.

43-åringen er tiltalt for å ha dopet ned og druknet faren 2002, dopet ned og kvalt sin ekssamboer i 2014, og for å tre ganger ha dopet ned en ekskjæreste. Politiet mener hun testet ut doser på sistnevnte.

– Vi skjønner hvem som skulle dø, og hvem som bare skulle lekes med, sa aktor Ragnhild Helgesen i retten i dag.

Øystein Hagel Pedersen ble funnet med hodet rett ned i puta på et hotell i Kristiansand i 2014. Han er far til to av tiltaltes sønner. Foto: Kjetil Vataker Johansen

Tiltaltes forklaring skulle endre bildet

Sjubarnsmora ville ikke forklare seg i tingretten. Hun ville heller ikke forklare seg for politiet, eller samarbeide med rettspsykiaterne.

I ankesaken valgte hun derimot å snakke.

Forsvarer Olav Sylte mente i forkant av saken at hennes vitnemål ville gi et annet resultat enn i tingretten. Retten ville nå få et riktig bilde.

I forklaringen sin sa kvinnen at hun hadde løyet til politiet i avhør, og mye av det hun har uttalt gjennom årene var fjas og tull. Hun hadde også skrevet trusselbrevene til seg selv.

Men hun nekter straffskyld:

– Jeg har skrevet mye og sagt mye stygt. Men jeg har aldri drept noen, sa kvinnen.

Sylte mener mennene frivillig inntok tabletter, og at faren og ekssamboeren trolig tok sine egne liv.

Øyvind Terje Olsen ble funnet død i sitt eget badekar, 52 år gammel. Hans egen datter er dømt i tingretten for å ha tatt livet av han. Foto: Privat

Ikke i tvil om drap

Påtalemyndigheten har opprettholdt sin påstand om strengeste straff.

Aktor Ragnhild Helgesen var meget klar da hun avleverte sine siste ord i den lange rettssaken:

– Personlig er jeg ikke i tvil om at tiltalte ikke forlot hotellrommet før hun var sikker på at mannen var død.

Hun mener det er bevist at sjubarnsmora tidligere på dagen skaffet tabletter, og planla drap på ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen. Aktoratet mener også at kvinnen planla drap på faren Øyvind Terje Olsen, flere måneder i forveien.

Tingretten mener det er stor fare for at kvinnen vil begå nye kriminelle handlinger, og dømte henne derfor til forvaring. Far til hennes yngste barn sier han frykter for sitt eget liv dersom hun slipper ut.

Dom i Agder lagmannsrett faller 3. juli klokka 9.00. Sjubarnsmora har sittet i varetekt siden hun ble pågrepet og siktet i september 2017.