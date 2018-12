NRK har vært i kontakt med flere sykehus som også rapporterer om at det kastes store mengder spiselig mat, hver eneste dag.

Ved Sørlandet sykehus er over halvparten av maten som kastes hver uke fullt spiselig. Der kastes 350 kilo spisbar mat i uken, som utgjør drøye 18 tonn i året.

– Vi jobber systematisk med å redusere matsvinn. Vi har satt i gang et omfattende arbeid sammen med kommunen, sier energi- og miljøleder Knut-Kristian Aas Bjørnstad ved Sørlandet sykehus.

Sykehusene ser at porsjonsstørrelsene ofte blir for store for pasientene.

For store porsjoner

Ved Stavanger universitetssykehus gikk det i fjor 102 tonn matavfall i søpla. Sissel Dahlberg er avdelingssjef for kjøkkenavdelingen. Hun forteller at de har fått retningslinjer fra Helsedirektoratet, som sier noe om porsjonsstørrelser for pasienter på sykehus.

– Vi ser at porsjonsstørrelsene ofte blir for store for pasientene. Brød, poteter og grønnsaker er det som ofte er til overs, sier hun.

Haukeland universitssjukehus anslår at de kaster 100 tonn organisk avfall hvert år. Organisk avfall er matavfall som kan råtne eller brytes ned til jord, som for eksempel kaffegrut, skall og teposer.

Her kaster Azhar Hussain mat på kjøkkenet ved Sørlandet sykehus. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Mesteparten av maten som kommer i retur, er fra pasienter ved sengepostene. Vi har svært lite organisk avfall fra vår matproduksjon, og det er noe vi har jobbet aktivt med i mange år for å redusere, sier Fredrik Lorentzen i kommunikasjonsavdelinga til Haukeland universitetssykehus.

Kartlagt matsvinnet to ganger i 2018

Sørlandet sykehus har kartlagt matsvinnet to ganger i år. Nå har sykehuset innført en midlertidig prøveordning, der utvalgte enheter har et begrenset antall matbestillinger. I tillegg har noen enheter endret tidspunktet for når måltidene blir servert.

– På føde- og barselavdelingen har mye mat blitt redusert, fordi pasientene har fått tilbud om de ønsker å bestille mat eller ikke, sier kjøkkensjef Brynjar Johansen.

Legger maten ut på en app

Sørlandet sykehus avdeling Arendal har en avtale med appen «Too Good To Go», slik at maten som er til overs, kan selges til en redusert pris. På sikt skal avtalen også innføres på sykehusets avdeling i Kristiansand.

I løpet av ett år overnatter nærmere 146.000 pasienter på Sørlandet sykehus, og rundt 600 mennesker spiser der daglig.

Ved Sørlandet sykehuset er over halvparten av det som kastes hver uke fullt spiselig mat. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bestiller mindre mat

Johansen mener bestillingsrutiner er det enkelttiltaket som har størst effekt. Sørlandet sykehus avdeling Arendal var først ute med dette, og det har allerede hatt god virkning:

– I stedet for å bestille mat til alle pasientene, kan det bestilles færre porsjoner. Sykehusene kan heller ha vakuumpakkede middager liggende som supplering.

Universitetssykehuset Nord-Norge ønsker også å redusere matsvinnet, men de har i dag ingen tall på hvor mye som kastes.

– Vi har jobbet med å beregne mengden mat som produseres og leveres ut i sykehuset, slik at matsvinnet reduseres mest mulig. Dette virker å ha hatt god effekt. Konkrete tall for svinn foreligger dessverre ikke, sier kommunikasjonssjef Per-Christian Johansen.