Svømte rundt i Den engelske kanal – familien trodde han var drept

Søndag fyller krigsveteranen Monrad Mosberg 100 år. Få har opplevd så mye til sjøs under den andre verdenskrig som han.

– Mosberg og 77 andre norske marinesoldater svømte rundt i Den engelske kanal før de ble plukket opp av et britisk krigsskip, og sånn berget han livet, sier Jan Kløvstad, forlagsredaktør i Bokbyen ved Skagerrak.

– Det er få mennesker jeg har lært så mye av, som Monrad Mosberg, sier Jan Kløvstad. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Har dødsattesten hengende på veggen

– Dette er dimensjoner som man ikke kan forestille seg engang. 4000 fartøyer på sjøen, 10 000 fly i lufta samtidig, sier Mosberg.

Da Mosberg og de andre soldatene kom tilbake til det norske hovedkvarteret i England trodde alle at soldatene var omkommet.

– Mosberg har hatt sin egen dødsattest hengende på veggen helt siden 1944, sier Kløvstad.

Krigen har satt dype spor

6. juni gjennomførte de allierte styrkene en storinvasjon av Normandie. Dagen er blitt kalt D-dagen og betød begynnelsen til slutten på den andre verdenskrig. Den norske innsatsen under D-dagen besto av to jagerskvadroner, 10 marinefartøyer og 43 handelsfartøyer. På et av disse marinefartøyene var Monrad Mosberg.

Monrad Mosberg jobbet som manøvreringsoffiser ombord på fartøyet KNM Svenner, som ble torpedert av en tysk torpedobåt 6. juni 1944. Foto: Leif Dalen / NRK

Han jobbet som manøvreringsoffiser om bord på fartøyet KNM Svenner, som ble torpedert av en tysk torpedobåt. Over 30 nordmenn mistet livet.

– Hvilke spor har krigen satt i deg?

– Godt spørsmål. Den har ødelagt. Begynner å grine. Å se kamerater legge på svøm under dunder og brak fra tyske slagskip og tusenvis av fly, hikster Mosberg.

Tenker ikke på alderen

Selv om krigsveteranen nå på søndag skal feire 100-årsdagen er ikke alderen noe han tenker mye på.

– Nei, jeg gjør ikke det. Ikke i det hele tatt, sier han.

– Det er få mennesker jeg har lært så mye av, og fått så mye livsvisdom fra som Monrad Mosberg. Det er en stor personlighet som vi får lovt til å feire på søndag, avslutter Kløvstad.

Det er ikke bare han som skal hylle Mosberg på søndag. Ordfører i Tvedestrand Jan Dukene kommer med hilsen. Kong Harald og prinsesse Astrid har sendt telegram og blomster, forsvarsministeren og statsministeren har også sendt brev. Oberst Trygve Busch fra Forsvarsdepartementet skal overrekke Minnemedaljen.