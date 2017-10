Svartelistet plante kostet henne dyrt

– Den er skummel, den vokser gjennom betonggulv og tar helt over, sier Yvonne Clare Neilson. Hun måtte bruke store beløp for å fjerne en busk av typen parkslirekne på tomta si i England for å få solgt huset.

Så flyttet hun til Arendal, og fikk nesten sjokk da snøen forsvant om våren. Da oppdaget hun at det vokste en stor parkslirekne-busk vis-à-vis eiendommen.

– Når du først oppdager den veksten, ser du at den er over alt, sier Neilson.

Fra spennende nykommer til plage

En gang var parkslirekne en spennende nykommer i hagene der den fort vokste seg litt for stor. Nå gjør miljøvernmyndighetene alt for å bli kvitt den.

– Se her! Det er jo som en bambusskog!

Botaniker Rune Sævre er omgitt av en liten ugresskog like ved en trafikkert vei i Arendal.

– Du må være sterk for å få has på disse «bambusrørene»! Dette har vokst mange meter bare fra i sommer.

Som ansvarlig ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder, er han bekymret for det han ser.

Parkslirekne er en kraftig plante som det er vanskelig å bli kvitt. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– For 15 år siden kunne jeg telle på en hånd der det var store lokaliteter av parkslirekne. Det som da var små forekomster, er nå tre meter høyt og dekker et 70 meter langt og 20 meter bredt felt. De siste 8–10 årene har veksten eksplodert.

Parkslirekne Ekspandér faktaboks Problemet med parkslirekne (Reynoutria japonica, tidl. Fallopia japonica) er at den sprer seg så villig at den okkuperer stadig nye arealer. Den lukker det som er av vegetasjon ellers, så biotopene endres totalt. Den er derfor svartelistet. Ifølge artsdatabanken.no kommer parkslirekne opprinnelig fra Øst-Asia. I Norge er arten er nå vanlig i lavlandsområder langs kysten og inn i fjordene fra Østfold til Salten. Den regionale spredningen skjer ved at planter kastes ut fra hager og ved at løsrevne biter av jordstengler fraktes rundt ved massetransport og med grovere redskap og transportmidler.

Roy Vindvik i Arendal kommune og Rune Sævre hos Fylkesmannen kjemper en felles kamp mot parkslirekne. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Øverst på svartelista

Roy Vindvik er avdelingsleder for regulering og samfunnsutvikling i Arendal kommune.

– Jeg har sett parkslirekne i flere hager bl.a. på Tromøya, Hisøya og i sentrum. Folk vet lite om den. I England og Frankrike er forholdene blitt ekstreme.

Planten står nå øverste på svartelista til miljøvernmyndighetene på Sørlandet, sier Rune Sævre.

– I Aust-Agder kjenner vi 35 lokaliteter. Vi bruker 100 000 kroner årlig til å bekjempe planen. Vi holder på fjerde året, og noen steder har vi har brukt noe vi ikke liker ellers: glyfosat og sprøyting. Men vi har ennå problemer med å bli kvitt den.



Vindvik og Sævre sier det er viktig at folk blir kjent med planten slik at de ikke sprer den ute å vite det selv.

– Gartnere og folk i anleggsbransje på vite at dette er en fremmed, svartelistet art. Ser de et lite spor av en slik plante, må de legge den i et depot og ikke spre den videre, sier Sævre.