Svarer nynazister med regnbuefarger

To benker er allerede malt i regnbuens farger og nå står en konteiner for tur. Sistnevnte skal bli en ytringsstasjon som mennesker i byen kan bruke til å formidle sine tanker og meninger.

– Etter flere hendelser som har ført med seg en del aggresjon, ser vi behov for et sted der folk kan få ytre seg, sier gatekunstner Ane Skjevestad.

Sjokkert over å se nynazister marsjere i gatene

Ideen om å bruke regnbuefarger kom allerede dagen etter at den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte mot det de kaller «homolobbyen» i Kristiansands gater.

Å være vitne til dette, ble sterk kost for teatersjef ved Agder Teater, Birgit Amalie Nilssen. Hun sier at hun ble sjokkert over synet av nynazister som marsjerte gjennom gatene.

Den 29. juli i år, demonstrerte nynazister fra flere nordiske land i Kristiansand. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ønsket å ta gata tilbake

Nilssens opplevelse utløste et behov for å gjøre noe. Dagen etter demonstrasjonen postet hun derfor et innlegg på Facebook der hun foreslo å male selve gågata i Kristiansand i regnbuefarger.

– Jeg syntes det var viktig å markere at vi tar gata tilbake og vise at vi er for mangfold og kjærlighet, sier hun.

Det tok ikke lang tid før Nilssens ide om å svare demonstrantene med regnbuefarger, slo rot i flere grupper, som så sende en søknad til kommunen. Denne innbefattet en regnbuefarget gågate.

Teatersjef for Agder Teater, Birgit Amalie Nilssen, bor selv bak et regnbuefarget stakittgjerde, farger som for henne symbolisere at alle mennesker eier sine egne valg. Foto: privat

Regnbuefarger og ytringsstasjon

Etter at Kristiansand parkvesen og ingeniørvesen hadde drøftet saken, falt dommen.

– Selv ved bruk av ikke-permanent maling, vil fargene trekke inn i steinene og bli umulig å få vekk. Derfor har vi sagt nei, sier arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, Tore Løvland.

Søkerne fikk imidlertid lov til å dekorere benker, en søppeldunk, samt å male konteineren.

Planen er å henge opp vannfaste penner som folk kan benytte til å skrive ned sine tanker og meninger. Man kan også tegne. Den eneste regelen er at ytringene må følge norsk lov.

Benker har også fått regnbuens farger. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Det var godt å få det ut

Allerede før konteineren er ferdig malt, kommer Marcus Alexander Solås og spør om han kan få skrive. Den unge mannen som ble hardt skadet i en bilulykke i 2011, klarer ikke å snakke som før. Å skrive er mye lettere.

– Det var godt å få det ut, sier han etter at han har skrevet et par setninger.

Prosjektet stopper ikke med dette. Nå har initiativtakerne fått ja til å lage en 25 meter lang ytringsfrihetskunstvegg, som skal strekke seg fra sentrum til Samsen kulturhus.

Selv om det ikke ble en regnbuefarget gågate slik teatersjef Birgit Amalie Nilssen i utgangspunktet ønsket, er hun glad for at ideen hennes ble tatt videre og satt ut i livet.