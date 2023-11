Terje Marcussen har sagt at han tar sitt ansvar etter at kvalikkampen mot Bryne ble avlyst, og jærbuene ble tilkjent en 3-0-seier. Start-supporterne er fortsatt i sjokk etter en kort lørdagskveld på Sparebanken Sør Arena.

– Det er flaut og ydmykende å være Start-supporter. Det har vært en lang dag.

Det sier leder for Starts supportergruppe Tigerberget og talsmann for supportergrupperingen Londsia. Han sier det vil være rart om ikke flere i klubben slår følge med daglig leder Terje Marcussen ut av sørlandsklubben.

Kai Rune Karlsen er en ivrig Start-supporter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det vil være rart hvis ikke flere må ta hatten og gå. Her holder det ikke med fine ord. Her må det handling til, sier Karlsen.

– Som supportere er vi maktesløse og har ingen stemme. Men som medlemmer har vi en stemme, og den vil vi bruke høylytt fremover. Det blir ikke stille fra oss, legger han til.

Her er supportergruppa Londsia under en kamp tidligere i år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Søndag ble det klart at kommersiell leder Sveinung Hedding-Valvik tar over som daglig leder etter Marcussens avgang. Han vil fungere som øverste sjef frem til en ny permanent daglig leder er på plass.

Supportersamling til uka

Til uka er det planlagt et åpent møte for de tre supportergruppene Tigerberget, Londsia og Langsida. Der vil de undersøke om noen blant supportergruppene og medlemmene kan være aktuelle for et Start-styre.

– Start-skuta må gå i en retning. Nå er den splittet opp i flere retninger, og det er styreleders ansvar, sier Karlsen.

– Hvilken tillit har supporterne til klubben?

– Tillit til Start? Ah... Det er vanskelig med tillit sånn som situasjonen er nå, både til administrasjonen, styret og den sportslig ledelsen. Så får vi se hva de nærmeste dagene bringer.

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet om profilerte medlemmer som ønsker å ta over for dagens Start-styre.

– Vi tenker at det er naturlig. Uansett hvilket perspektiv du bruker for å se på hvordan klubben fremstår, ser det ikke bra ut. Her må det skje endringer. Og det kommer vi som medlemmer å gi instrukser om etter hvert, sier Karlsen.

Tung dag for styrelederen

Ole Magnus Skisland har trolig hatt et av sine travleste døgn som styreleder i Start. Styret har vært samlet på Sparebanken Sør Arena store deler av søndagen.

– Det er en krevende og trist situasjon. Vi har jobbet med å håndtere den, sier Skisland.

Styret får hjelp til å håndtere situasjonen. Både fra internt og eksternt hold.

Styreleder Ole Magnus Skisland på Sparebanken Sør Arena dagen etter at kvalifiseringskampen mot Bryne ble avlyst. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er klart det er krevende. Det er mye å ta inn over seg og håndtere. Dette er en situasjon vi åpenbart ikke ønsker å stå i, sier Skisland.

Styret vil fortsette

Styrelederen sier supporterne har rett til å kreve handling når situasjonen har blitt som den har. Men styret har ingen planer om å trekke seg.

– Vi kommer til å gjøre dype og gode evalueringer av det vi har gjort, og gjør. Så har ikke vi tenkt å løpe fra ansvaret vi står i nå. Det er medlemmene som gir oss den tilliten vi skal ha, så er vi forberedt på å ta situasjonen som kommer.

– Hvor stor del av ansvaret tar dere?

– Vi må ta vår del.

– Hva vil det si?

– Det er vi som øverste leder for dette systemet. Vi skal gå gjennom evalueringen de neste dagene og ukene, og kommer tilbake med mer informasjon etter det.

– Hvor stor tillit føler styret at dere har per dags dato?

– Det må medlemmene svare for. Vi løper ikke fra noe ansvar. Vi er innstilt på å ta den jobben det er med å håndtere situasjonen nå, og den videre planen for Start. Så er det medlemmenes suverenitet hvem som skal sitte i styret. Vi er innstilt på å fortsette, sier styrelederen.

Skisland forteller at styret har hatt en runde i dag, for å sjekke om alle er motivert for jobben videre.

– Vi har stor motivasjon, og da snakker jeg for hele styret. Vi er villige til å denne runden som nå kommer.

– En monumental jobb

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt beskriver jobben med å gjenreise Start som monumental. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt hadde gjerne sett Start tilbake på det øverste nivået. Men akkurat nå tror han sørlandsklubben er langt unna.

– Jeg tror det kan være vanskelig å få folk inn i de stillingene som supporterne vil ha folk ut av, slik situasjonen i klubben er nå, sier han.

Saltvedt har en følelse av at det lenge har vært en klubb i oppløsning. Han beskriver jobben med å ta Start tilbake til eliteserien som monumental.

– Men noen må ta den. Dette skjedde ikke en ulykksalig lørdag i november. Dette startet for mange år siden. Men dette var signalet om at nå må man ta et ordentlig tak. Hvis ikke må man bare erkjenne at de røde tallene vil styre videre drift.