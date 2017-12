– Jeg gjør ikke dette for oppmerksomhetens skyld. Jeg gjør det fordi det er en jobb, men jeg liker å reise og oppleve ting, sier 23-åringen fra Kristiansand.

Det vakte oppsikt da Frida Aasen for tre år siden ble modell for Victoria's Secret. Kun én norsk jente har tidligere blitt antatt av motegiganten.

Frida Aasen fra Kristiansand har hatt en hektisk høst. Nå er supermodellen hjemme på ferie. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Karrieren nådde nye høyder i høst da Aasen ble utstyrt med englevinger for å gå modell under Victoria's Secret Fashion Show i Shanghai. Showet er kjent som verdens største i sitt slag.

– Det var veldig spennende og annerledes enn mye jeg har gjort før, sier Aasen.

Arrangementet vises i 108 land og følges av 25 millioner tv-seere verden over.

– Det var gøy å bli plukket ut. Jeg har vært aktuell tidligere år også, uten å komme med.

– Det var en engel

Sørlendingen hadde ingen tanker om å bli modell da hun for nøyaktig ni år siden ble oppdaget på kjøpesenteret Sandens i Kristiansand. Aasen ble oppdaget da hun handlet julegave til faren.

– Jeg så et ansikt som var ubeskrivelig for meg. Det var en engel, og jeg var aldri i tvil om at hun kunne bli en supermodell, forteller modellmamma Donna Ioanna.

Aasen var bare 14 år gammel. Agenten tok derfor kontakt med Fridas foreldre. Først to år senere fikk Ioanna muligheten til å jobbe med talentet fra Kristiansand.

– Jeg visste nesten ikke at det var en jobb – selv om jeg hadde hørt om modeller. Jeg var overhodet ikke interessert, sier 23-åringen i dag.

Aasen beskriver seg selv som en hestejente på den tiden som helst ville være i stallen.

– Når jeg tenker tilbake, er det rart at jeg holder på med dette ennå, sier 23-åringen og ler.

Frida Aasen skal feire jul i hjembyen Kristiansand. Du trenger javascript for å se video. Frida Aasen skal feire jul i hjembyen Kristiansand.

Nå er modellmammaen overbevist om at Victoria Secret-showet vil åpne flere dører for kristiansandsjenta.

– Jeg har fått henvendelser etter showet, bekrefter Frida Aasen og smiler hemmelighetsfullt.

Lite glamour

Hun understreker at modellhverdagene ikke nødvendigvis er så spennende som mange tror.

– Det er lite glamour. Det er lange dager hvor lite handler om hår og makeup, forteller hun.

23-åringen avslører at hun har planer for 2018. Men hvilke planer får vi foreløpig ikke vite. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun stryker det blonde håret bort fra ansiktet, og ser ut over sjøen i hjembyen. Den bleke desembersola kaster lange skygger på årets mørkeste dag.

Frida Aasen er glad for å være tilbake i hjembyen Kristiansand. Det er en stor kontrast til New York der hun bor og jobber som modell til daglig.

– Jeg gleder meg til ribbe og julemat. Men det aller viktigste med å komme hjem er å samles med hele familien.

Les mer om Frida: