– Man har mistet fokus på det faglige. Styret må ta sin del av kritikken for at vi ikke har vært nok opptatt av rapporter som går på kvalitet. Det gjennomsyrer hele organisasjonen, sa styremedlem og tillitsvalgt ved Sørlandet sykehus Hans Thorwild Thomassen under torsdagens styremøte.

Da ble styret orientert om det administrerende direktør Nina Mevold selv beskriver som «alvorlige hendelser».

NRK har skrevet en rekke saker om feiloperasjoner i Flekkefjord, og senere Kristiansand.

– Har ikke mistet fokus på kvalitet

Sykehusdirektør Mevold var imidlertid ikke enig med styremedlem Thomassen.

– Vi har ikke mistet fokus på kvalitet. Det har vi jobbet svært mye med. Vi har et sykehus med høy kvalitet, samtidig som vi har noen utfordringer, sa hun til NRK etter møtet.

Mevold mener likevel at de har en stor jobb foran seg med å gjenopprette tillit og berolige bekymrede pasienter.

– Dette er en svært alvorlig sak for Sørlandet sykehus. Først og fremst er vi bekymret for befolkningens uro. Det har vært viktig for oss å bruke tid på å berolige pasientene, og tilby dem en ny vurdering. Det er vårt hovedfokus nå, sier hun.

Feiloperasjonene i Flekkefjord og Kristiansand Ekspandér faktaboks Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.

I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, konkluderte Helsetilsynet i 2019.

En av kirurgene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd. Samtidig er han involvert i syv pågående tilsynssaker.

To av de nye tilsynssakene er fra Kristiansand, der legen ble overført etter de mange tilsynssakene i Flekkefjord.

Legen opererte ved sykehuset i elleve år uten å være utdannet ortoped. Det visste ledelsen. Ansatte varslet om legen flere ganger, uten at noe ble gjort.

Helsetilsynet gransker fremdeles denne legen, og han risikerer å miste lisensen.

Flere andre leger i Flekkefjord har også utført operasjoner som har ført til pasientskader de siste årene.

Pasienter tilbudt ny vurdering

På knapt to uker har minst 300 pasienter fått tilbud om ny vurdering etter å ha blitt operert i Flekkefjord og Kristiansand.

En av legene er involvert i syv pågående tilsynssaker, i tillegg til at han granskes av Helsetilsynet. Han har tidligere vært involvert i flere saker der det har vært konkludert med lovbrudd.

FEILOPERERT: NRK har det siste året fortalt flere historier om mennesker som har blitt feiloperert i Flekkefjord og Kristiansand. En av dem er Finn Åge Olsen fra Lyngdal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil fortsatt ikke uttale seg

NRK har den siste tiden stilt Mevold en rekke spørsmål som hun ikke har ønsket å svare på.

Mevold har blant annet ikke svart på hvorfor sykehuset har latt kirurgen fra Flekkefjord få fortsette med å operere alene i Kristiansand.

Sykehusdirektøren vil vente på granskingsrapporten. Den er ventet i april.

Sørlandet sykehus granskes av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.

Revisjonen består av uavhengige og objektive personer, ifølge helseforetaket.