– Jeg er litt bekymret over situasjonen. Hvis jeg ikke får jobbe i sommer vil jeg ha ganske mye mindre å rutte med det neste året.

Helene Meland er student og en av omtrent 1000 sesongarbeidere som etter planen skal jobbe for Dyreparken i Kristiansand i sommer. Hun er usikker på hva som skjer etter koronautbruddet.

– Det er hundrevis samlet på et lite område på Dyreparken om sommeren. Hvis tiltakene fortsetter, er det slett ikke sikkert vi kan ha normal drift.

24-åringen tror ikke hun får seg noen annen sommerjobb dersom Dyreparken må stenge eller redusere antall sesongarbeidere.

– Hvis jeg ikke får jobbe i det hele tatt i sommer er det litt skummelt. Som mange andre studenter jobber jeg hele sommeren for å porsjonere ut lønna gjennom resten av året. Det er mange som har økonomiske bekymringer nå.

Dyreparken i Kristiansand holder fremdeles åpent, men vurderer hele tiden om de må stenge. Så langt har de permittert 100 ansatte på grunn av koronakrisen. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Store konsekvenser

Leder i Norsk studentorganisasjon Marte Øien mener mangel på sommerjobber vil få store konsekvenser for norske studenter.

– Sju av ti studenter er helt avhengig av inntekt ved siden av studiene for å få hjulene til å gå rundt. Veldig mange benytter seg av sommerjobb og inntekten der for å spe på ut over de resterende månedene i studieåret.

Hun er redd for at studenter på kort sikt må benytte seg av forbrukslån eller kredittkort for å dekke nødvendige utgifter som husleie og mat dersom de ikke får noe inntekt i sommer.

– På lengre sikt vil det føre til at man må jobbe mer deltid ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt. Det vil kunne gå ut over den faglige prestasjonen.

Færre sommerjobber vil føre til økonomiske konsekvenser, og kan gå ut over den faglige prestasjonen, sier Marte Øien fra Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Håper på normal drift

Dyreparken i Kristiansand og Tusenfryd er to av de store sommerjobbtilbyderne i landet. Begge satser på å holde åpent som vanlig i sommer, men innrømmer at det er usikre tider.

– Hva skjer med de 1000 sesongarbeiderne som skal jobbe for Dyreparken i sommer?

– Forhåpentligvis kan vi ønske dem velkommen på jobb og gjennomføre en tilnærmet normal sesong. Men det korte og enkle svaret er at vi ikke vet, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

Tusenfryd har utsatt åpningen sin fra 25. april til tidligst 16. mai. Fornøyelsesparken har 700 sesongarbeidere på lønningslista.

– Sånn som situasjonen er nå kan vi aldri være sikker på noen ting, men vi jobber ut fra at vi kun vil ha en forsinket åpning. Så må vi sammen med kommuneoverlege og helsemyndighetene bli enige om hva som er forsvarlig, sier markedssjef Erik Røhne Andersen.

Per Arnstein Aamot sier at Dyreparken er i gang med digital opplæring av sesongarbeidere, mens annen opplæring er på vent. Han tror ikke han kan si noe om hvordan årets sesong blir før tidligst et stykke ut i mai. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Stort press på få jobber

Allerede før koronautbruddet advarte Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, om en nedgang i antall sommerjobber.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen er bekymret over hva koronautbruddet har å si for sommerjobbmarkedet.

– Over 300.000 mennesker permittert, og i tillegg er det utrolig mange virksomheter som enten er stengt ned eller usikre på om de kan drive. Så vi har mange som antagelig er på jakt etter jobber, samtidig som vi har færre sommerjobber tilgjengelige.

Han mener lærdommen ungdom tar med seg fra sommerjobb er viktig, og at det er beklagelig dersom mange ikke får prøve seg i arbeidslivet som følge av koronautbruddet.

– Det er en nyttig erfaring, man lærer seg arbeidslivets spilleregler gjennom sommerjobb. Så jeg er bekymret over at få ungdommer får prøve seg.

Ivar Horneland Kristensen fra Virke mener ungdom ikke må gi opp, for noen kommer til å få sommerjobb uansett, Foto: Virke

– Ikke gi opp

Virke har anbefalt alle sine 24.000 medlemsbedrifter til å tilby så mange sommerjobber som det lar seg gjøre.

– Det er et samfunnsansvar at unge mennesker lære seg arbeidslivet, slår Ivar Horneland Kristensen fast.

Han oppfordrer ungdom som er usikre på sommerjobbmarkedet til å gjøre sitt beste for å finne en stilling.

– Vår anbefaling er å ikke gi opp. Det er bare å prøve seg, så får vi se hvordan ting ser ut i juni/juli. Husk, det er noen som får sommerjobb uansett i år også.

Virkes råd for hvordan skaffe seg sommerjobb: