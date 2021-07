– Det har vært skikkelig tøft å stå i, forteller Karina Roksvåg Skjold (21) fra Grimstad.

Hun skulle begynne på sitt siste år av bachelor i sykepleie, men den blir nå utsatt.

I mars ble hun tatt for å ha plagiert seg selv. Straffen er utestengelse i ett år.

– Det føles urettferdig. Jeg er en veldig pliktoppfyllende person, og ville aldri ha jukset med vilje.

Agderposten omtalte saken først.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Skulle ta eksamen på nytt

Roksvåg Skjold er tatt for å ha plagiert 194 ord av sin egen, tidligere eksamensoppgave.

Det tilsvarte 3,9 prosent av den nye besvarelsen.

Selvplageringen førte til utestengelse siden 21-åringen ikke oppførte sin tidligere oppgave som kilde på den nye eksamenen.

– Det var så lite, og hvis jeg hadde skrevet rett av fra pensumboka, hadde jeg skjønt det, men det var jo mine ord fra forrige gang jeg hadde eksamen, sier hun.

Må oppgis som kilde

Universitetet i Agder ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

– Generelt er det samme krav til kildehenvisning ved bruk av tidligere, egne besvarelser som ved bruk av andre kilder. Dette framgår tydelig både av UiAs forskrift om studier og eksamen og av informasjonen om kildehenvisning og fusk på våre nettsider, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

I april konkluderte Oslo byfogdembete at gjenbruk av egen tekst fra tidligere eksamensoppgaver er fusk når det ikke oppgis som kilde på en ny eksamen.

Saken gjaldt en student på Universitetet i Oslo som hadde brukt 18 prosent av en tidligere eksamensbesvarelse da han tok et nytt fag.

Leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Foto: Privat

– Hårreisende

Det siste året har en rekke studenter kontaktet Studentorganisasjonen i Agder (STA) fordi de har vært usikre på eksamensreglene.

– De synes det er vanskelig å forstå hvilke regler som gjelder. Det er fordi det er forskjellige regler på de ulike fakultetene, i tillegg til at noen forelesere har sine egne måter å gjøre det på, sier leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård.

Organisasjonen reagerer kraftig på avgjørelsen om å utestenge Roksvåg Skjold i ett år.

– STA mener det er hårreisende å bli utestengt i ett år for å ha plagiert seg selv. Særlig når det er på bachelornivå. Her må man bruke litt bondevett.

Han understreker at han ikke kjenner detaljene i den konkrete saken.

– Men den fremstår som veldig spesiell. Vi kommer til å jobbe med dette til høsten.

Leder Tuva Todnem Lund i Norsk studentorganiasjon. Foto: Ruben Rygh

– En feil alle kunne ha gjort

NRK har vært i kontakt med Norsk Studentorganisasjon, som ikke ønsker å kommentere saken.

– På generelt grunnlag er vi opptatte av at regelverket skal oppfattes som helt klart, for alle studenter over hele landet, sier leder Tuva Todnem Lund.

Roksvåg Skjold kommer ikke til å anke saken, etter råd fra advokat.

– Jeg visste ikke at det var ulovlig. De valgte ikke å tro på meg første gang, og da tror jeg heller ikke at jeg vil bli hørt andre gang, sier hun.

Etter at hun ble tatt for eksamensfusk, har 21-åringen hatt det tøft.

– Plutselig ble alt veldig alvorlig. Det var tøft å stå i, for jeg tror at dette er en feil som alle kunne ha gjort. Det har vært vanskelig å føle seg som en slags kriminell, og at man ikke blir trodd.