Strømmen tilbake i Sirdal

Strømmen er tilbake, etter at Agder Energi søndag ettermiddag fant nye feil på strømnettet i Sirdal. Vind og mye snø har ført til en utfordrende helg for både Agder Energi og Telenor. De kan ikke utelukke at strømmen igjen kan forsvinne.