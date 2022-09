Strømkrisa kan korte ned skisesongen

– Det blir garantert mindre snøproduksjon enn normalt, det sier seg selv. Og mindre snø betyr kortere sesong.

Lasse Liestøl er daglig leder ved Bortelid skisenter i Åseral i Agder. Han er bekymret for driften i vinter. Særlig hvis det blir snøfattig.

I kuldeperioder utover høsten og tidlig vinter satser mange skisentre på å produsere kunstsnø, blant annet for å trekke ivrige skiløpere tidligst mulig.

– Kunstsnøen legger grunnlaget for en lengre sesong. Men de høye strømprisene kan nå ramme mulighetene for ski i både juleferien og påskeferien, sier Liestøl.

Det blir garantert produsert mindre kunstsnø foran årets sesong, sier Lasse Liestøl. Han er daglig leder ved Bortelid skisenter. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Flere vurderer å kutte

Kunstsnøen er viktig for å klare å åpne skianleggene tidligst mulig, særlig når det er lite vanlig snø.

Ettersom den er mer holdbar enn natursnø, bidrar den også til å forlenge sesongen i andre enden.

Gunvor Ljosland driver skisenteret på Ljosland, også i Åseral. Hun forteller at det nå er svært er krevende å planlegge vinteren.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Vi vurderer å kutte snøproduksjonen helt denne sesongen. Da risikerer vi å tape en tidlig oppstart.

Skimulighetene i både julen og i påsken kan rammes her ved Bortelid skisenter. Foto: Lasse Liestøl

Håper på strømstøtte

Skisentrene på både Bortelid og i Ljosland håper nå på å få noe strømstøtte fra Åseral kommune slik de fikk i fjor. Men trolig er dette ikke nok til å hindre kutt i snøproduksjonen.

Også Gautefall skisenter i Telemark merker den uvante situasjonen. Men daglig leder Bjørn Halvor Roalstad, sier de prøver å planlegge som normalt.

På Gautefall er skisenteret avhengig av kunstsnø. I fjor gikk snøkanonene for fullt før strømprisene steg. Foto: Bjørn Halvor Roalstad

– Det er en vanskelig situasjon. I fjor fikk vi heldigvis laget det meste av kunstsnøen før prisstigningen på strøm kom for fullt i november og desember.

Bransjeorganisasjonen Norske Alpinanlegg har 220 medlemmer. Til sammen omsatte disse for 1,4 milliarder kroner i fjor. Det ble 7,5 millioner betale skidager.

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen sier usikkerhet rundt hva det vil koste å holde snøkanonene og driften gående i vinter, preger medlemmene sterkt.

– Noen tenker på alpinlegg som en slags luksusgreie. Men vi må huske på at det ofte dreier seg om hjørnesteinsbedrifter. Det er snakk om mange arbeidsplasser. Det er også fritidstilbudet til mange barn og unge.

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i bransjeorganisasjonen Norske Alpinanlegg er bekymret. Mange alpinanlegg er hjørnesteinsbedrifter og det er et viktig fritidstilbud til barn og unge. Foto: Alpinanleggenes Landsforbund

Hun forteller om skisentre som tidligere hadde ca. 800 000 kroner i årlige strømutgifter. Nå kan summen bli 8 millioner på en sesong.

Rammer barn og unge

Vegårshei skisenter er et av de mest kystnære skianleggene på Sørlandet. Anlegget drives på ideell basis. Plasseringen gjør det ekstra avhengig av egenprodusert snø.

– Vi har søkt strømstøtte hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Men i verste fall kan vi risikere å holde skisenteret stengt i vinter, sier daglig leder, Kristine Simonstad.

Skisesongen kan bli kortet ned i begge ender hvis bruken av snøkanoner reduseres. Foto: Halvard Alvik / NTB

Den vesle skibakken i Vegårshei ligger så nær kysten at den brukes av mange barn og unge i kystbyene. For den sterkt voksende Arendal Slalåmklubb, er Vegårshei hjemmearena for lavterskeltilbudet de driver.

– En stengning vil være skjebnesvangert for alpinaktiviteten for de over 250 medlemmene våre, de fleste i alderen 5–16 år.

Det sier leder av klubben, Jørund Moseid. Han har tilbrakt utallige timer i bakken med barn og unge. Og for alpinsenteret som i stor grad drives på dugnad vil også kortere skisesong være smertefullt.

– Treningsmulighetene for de fleste av våre barn og unge vil falle bort eller bli kortet ned drastisk hvis vi blir avhengige av naturlig snøfall.

Store forskjeller

Men til tross for at en del skisentre nå vurderer å stilne snøkanonene, er det andre anlegg som er i en helt annen situasjon. Det gjelder blant annet Sirdal skisenter.

– Vi er svineheldige og takker og bukker for at vi har en raus kommune i ryggen som sørger for billig kraft.

Det sier daglig leder, Øystein Tjørhom ved skisenteret.

Øystein Tjørhom, leder ved Sirdal skisenter jubler for gunstig strømavtale med kommunen. Det er store forskjeller på hva slags strømstøtte de ulike skianleggene får. Foto: Erik Waage / NRK

Han forteller om en fastprisavtale på strøm til 28 øre pr. kilowatt time. Bakgrunnen er en avtale mellom Sira-Kvina kraftselskap og Sirdal kommune.

Også på Hovden har alpinsenteret mer senka skuldre. Der planlegger man for et normalår.

– Vi er trygge på at det kommer statlige eller lokale ordninger som sikrer næringslivet fornuftige vilkår.

Det sier konsernsjef, Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin, Resort.

Regjeringen arbeider nå med en strømstøtteordning for bedriftene som er klar i løpet av oktober. Hva den betyr og om vil hjelpe skisentrene er foreløpig usikkert.