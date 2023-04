Streiken: Bileiere får avlyst reparasjoner

Det er fortsatt aktivitet i verkstedhallene til Gumpens Auto Vest i Kristiansand. Men normalt skulle det vært dobbelt så mange bilmekanikere på jobb her nå.

– Bare på Sørlandet er det nå ute 28 ansatte i streik i våre 5 verksteder. Det går selvsagt utover produktivitet og alt som er. Og det vil dessverre ramme kundene våre.

Det sier Terje Jochumsen, visekonsernsjef, i Gumpen Auto A/S.

Konsernet har tre av de største bilverkstedene i Kristiansand, ett i Lyngdal og ett i Grenlands-regionen.

Han sier verkstedene allerede har kontaktet kundene som blir rammet av streiken.

Terje Jochumsen i Gumpens Auto beklager at streiken rammer kundene. Omtrent halvparten av bilmekanikerne i de 5 verkstedene er ute i konflikt. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Vi vil beklage at det ble som det ble. Men det er hverken noe vi eller våre ansatte kan noe for. Vi respekterer streiken og vil følge reglene som gjelder, sier Jochumsen.

Se hvilke bedrifter som er tatt ut i streik:

En rekke større verksteder i byer som Oslo, Tromsø og Bergen er rammet på samme måte. Foreløpig er over 20 bedrifter berørt.

I Bergen er tre av Bertel O. Steen sine verksteder tatt ut. Det betyr 60 færre ansatte på jobb der. Det forteller Anders Rikter, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i konsernet.

– Det er et faktum at virksomheten vår på disse lokasjonene er betydelig redusert på grunn av streiken. Vi er lei for at dette rammer kundene våre. Det er en situasjon vi ikke ønsker.

Kapasiteten på verkstedene i Bergen er betydelig redusert pga. av streiken, sier Anders Rikter i Bertel O. Steen AS Foto: Paal-André Schwital / Paal-André Schwital

Les også: Slik blir du rammet av streiken

Få andre muligheter

Bare et steinkast unna Gumpen Auto sitt verkstedbygg i Sørlandsparken, ligger Sørlandets Bilverksted.

Med få organiserte og ingen streikende, går driften her for fullt.

Daglig leder, Arne Augland har allerede merket økt pågang fra kunder som rammes av streiken ved andre verksteder.

– Vi har fått en del pågang fra folk som skulle vært på verksted med bilene sine i dag, men som har fått avlyst timene.

Han forteller at de prøver å hjelpe folk som har akutte problemer. Men servicetimer må folk vente på.

Arne Augland ved Sørlandets Bilverksted merker økt pågang fra folk som har mistet verkstedtimene sine under streiken. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Augland sier det er liten ekstrakapasitet på verkstedene som ikke er rammet av konflikt.

– Alle verkstedene jeg kjenner til har masse å gjøre fra før. Så denne streiken vil bety økt ventetid. Våre faste kunder vil bli prioritert først, sier Augland.

Også flere verksteder for tungbiler er rammet av konflikten. Ved Volvo-verkstedet Trucknor i Kristiansand er over halvparten, 12 av 21 verkstedsansatte, ute i streik.

– Det betyr at vi kutter kveldsskiftet og utsetter reparasjoner. Blir dette langvarig vil det ramme transportbedrifter og også vareleveranser.

Det sier servicemarkedsleder, Knut Terje Øydna.

Ida Olsen og Arne Augland ved Sørlandets Bilsenter har fått mange telefoner fra bileiere som har mistet verkstedtimene sine. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Les også: Full strid om LOs nei i lønnsoppgjøret: – Blank løgn

– I solidaritet med lavtlønte

De streikende bilmekanikerne utenfor Gumpens Auto i Sørlandsparken beklager at kundene nå rammes av konflikten.

– Det er synd at dette skal gå utover tredjeperson. De fleste kunder som ser oss her forstår situasjonen, selv om det ikke gjelder alle.

Streikevakt, Gumpen Auto Øst, Curtis Johansen beklager overfor kunder som rammes av streiken. Men han understreker at de streiker i sympati med lavtlønte kollegaer. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det sier streikevakt, Gumpen Auto Øst, Curtis Johansen.

Han understreker at de gjør dette i solidaritet med lavtlønte kollegaer.

– Det er litt rart å være på andre sida av gjerdet. Men tonen er positiv mellom oss og de andre på verkstedet, sier han.