Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Stortinget skal i dag avgjøre en endring i inndelingsloven som kan gi innbyggere i gamle Søgne og Songdalen muligheten til å skille seg fra storkommunen Kristiansand.

Kristiansand bystyret har avvist folkeavstemning om oppdeling av kommunen to ganger.

Regjeringen stemte for lovendringen 8. november, og flere lokalpolitikere mener dette overkjører lokaldemokratiet.

Regjeringen håper å få gjennomført en eventuell avstemning innen våren neste år. Det er ennå uklart hvordan folkeavstemningen vil bli gjennomført. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette er en sak som helt klart har satt mange følelser i sving lokalt.

Det sier statsviter ved Universitetet i Agder, Dag Ingvar Jacobsen.

I dag blir det klart om Stortinget sier ja til en lovendring som sikrer at regjeringen kan gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

Kristiansand bystyret har avvist folkeavstemning om oppdeling av Kristiansand kommune to ganger.

Og etter at Sosialistisk Venstreparti (SV) sikret flertall for lovendringen 8. november, har flere politikere i Kristiansand uttrykt at dette er en overkjøring av lokaldemokratiet.

– Det er ganske mange ulike oppfatninger om dette er riktig eller ikke, men rent lovlig sett vil dette bli godkjent i Stortinget, med 99 prosent sikkerhet, sier Jacobsen.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av å dele Kristiansand i to eller tre nye kommuner. I januar 2023 var utredningen klar.

Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars i år ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.

Lovforslaget er nå ute på høring og skal behandles i Stortinget 28. november.

Nylig sikret SV et flertall for lovforslaget som kan føre til folkeavstemning. Forrige kort Neste kort

– Blir en kamp

Om lovendringen går gjennom i Stortinget vil vi få en slags valgkamp mellom to motstridende sterke sider, spår Jacobsen.

– De to leirene har allerede vært i gang i lang tid med sine argumentasjoner og det kommer nå til å intensiveres mot en folkehøring. Det er en vanskelig sak.

Lovendringen vil skje i inndelingsloven. Regjeringen håper å få gjennomført avstemningen innen våren neste år.

Det er ennå uklart hvordan innbyggerhøringen vil gjennomføres, men premisset er at det er innbyggere i gamle Søgne og Songdalen som kan stemme.

– En av de ubehagelige tingene her er jo om hvem som egentlig skal få lov å uttale seg om å splitte opp en kommune. Men regjeringen har gjort det klart at de ønsker å høre de som har blitt slått sammen med det de kaller et tvangsvedtak.

Statsviter Dag Ingvar Jacobsen sier det er mange ulike oppfatninger om det å endre inndelingsloven er riktig eller ikke. Foto: Victoria Marie Nordahl

Stemte for lovendring

Nylig sikret SV flertall i regjeringen for forslaget som kan føre til folkeavstemning.

Nyheten ble feiret med kake og bobler av dem som ønsker å splitte opp dagens kommune.

SV lokalt var sikre på at partiledelsen ville stemme imot, og gruppeleder i Kristiansand SV, Andreas Landmark, var svært skuffet.

– Vi er utrolig skuffa over at stortingsgruppa velger å overkjøre eget lokallag og vårt vedtak, sa en sint Landmark.

I etterkant har han uttalt at han mister tilliten til partiledelsen.

Landmark har utfordret dem på å tydeliggjøre hvordan prosessen med en folkeavstemning vil bli.

Kristiansands ordfører, Mathias Bernander (H), har tidligere uttrykt at han er engstelig for konsekvensene av å sette i gang enn reversering.

– Vi planlegger for at kommunen skal være samlet og levere gode tjenester til de som bor her. Så får regjeringen styre med dette, sa han etter regjeringen fikk flertall.

Flertall imot oppsplitting

For første gang er det flere i Søgne som sier de er imot en oppsplitting av Kristiansand kommune.

Det kom frem i en meningsmåling som Respons analyse gjorde for NRK og Fædrelandsvennen i november.

Den viser at det fortsatt er jevnt i Søgne mellom de som vil beholde storkommunen Kristiansand og de som ønsker en løsrivelse.

Målingen viser også at flertallet mot å skille ut Songdalen som egen kommune har styrket seg siden sist.

Blir det kommuneoppløsning i nye Kristiansand? Du trenger javascript for å se video.

«Tvangsekteskapet»

Det var i januar 2020 at Kristiansand, Søgne og Songdalen ble slått sammen til én storkommune.

Ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016 ble det av mange ansett som et slags tvangsekteskap.

I september i 2021 kom Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på besøk til Søgne og lovet innbyggerne en skilsmisse dersom de kom til makta etter valget.

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte Søgne i 2021 der han lovet en kommunereversering. Foto: Lars Nehru Sand / Lars Nehru Sand

Desember samme år vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om oppløsning.

I september i år stemte bystyret på nytt, og svaret ble nei for andre gang. Statsforvalteren i Agder har lagt frem en rapport som estimerer at en eventuell skilsmisse vil koste 400 millioner kroner.

I mars ble det klart at regjeringen vil endre loven for å gjennomføre splitten, på bekostning av lokalpolitikernes ønsker.