Storhamar spolerte gullfesten for Vipers

– Det er herlig, sier Storhamar-trener Karl Magnus Johansson på NRKs spørsmål om han liker å være festbrems.

– Vi er utrolig stolte over innsatsen vår, og det at vi vinner med elleve mål på bortebane mot et lag fullt av landslagsspillere, legger svensken til som fremdeles tror Vipers stikker av med seriegullet.

Storhamar kunne juble for en imponerende ellevemålsseier i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

– Norges beste lag for øyeblikket

Konfetti og gullmedaljer var gjort klart for å feire Kristiansands-lagets tredje strake seriegull, men slik gikk det ikke.

Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad hevder Storhamar er Norges beste lag for øyeblikket.

– Storhamar fortjener å vinne, samtidig som vi er helt elendige. Det er godt at vi har de poengene vi har i banken allerede, sier en skuffet Vipers-trener til NRK.

Trenerprofilen gir kun godkjent til vertenes Silje Waade etter ellevemålstapet.

– Vi ser i kveld hvor dårlige vi kan være når vi senker oss ned og ikke presterer. Jeg kunne sikkert gjort noe annerledes selv, men i dag var det tydelig hvor skoen trykker. Vi virker dårlig forberedt, sier han.

Ole Gustav Gjekstad var skuffet over det meste etter hjemmetapet i Aquarama. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Veteranen Linn Jørum Sulland var tilbake i kveld etter en langtidsskade, men klarte ikke å hindre at tabelltoeren dominerte store deler av kampen.

– Vi presterer rett og slett veldig dårlig i dag, dessverre. Vi har heldigvis to kamper til å sikre gullet på, sier Vipers-spiller Linn Jørum Sulland til NRK etter kampen.

– Jeg har ingen god forklaring. I dag var det bare helt svart, sier hun.

Storhamar sjokkerte vertene

Storhamar viste liten respekt for vertene i den første omgangen i Kristiansand. Etter å ha fulgt hverandre tett de første minuttene, rykket gjestene i fra mot slutten av omgangen.

Til pause var stillingen 14-20, og mye tydet på at den planlagte gullfesten måtte utsettes.

Vipers har vunnet samtlige kamper i serie- og cupspill så langt denne sesongen, og så dermed ut til å gå mot sitt første tap på over ett år.

Storhamar viste lite respekt for vertene i den første omgangen av toppoppgjøret i Aquarama. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Molde er det siste laget som slo laget fra Kristiansand da de vant 25-19 midtveis i januar 2019.

I den andre omgangen fortsatte gjestene å dominere og økte ledelsen utover i kampen.

Med ti minutter igjen var stillingen 23-33 i favør Storhamar og da sluttsignalet gikk sto det 25 -36 på måltavla.

Dermed må Vipers Kristiansand vente med å feire seriegull når det gjenstår to serierunder.

Storhamar-jentene sjokkerte hjemmepublikumet. I teorien har gul-trøyene fremdeles mulighet til å snyte Vipers for seriegullet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Suverene i Norge tross skadeproblemer

Til tross for at Vipers Kristiansand har vært suverene i hjemlige serie og cup denne sesongen, har laget tslitt med voldsomme skadeproblemer.

Keeperveteran Katrine Lunde er ute hele sesongen etter korsbåndsskaden hun pådro seg i bronsefinalen av Mesterligaen i fjor.

Henny Ella Reistad var ikke tilbake før på nyåret etter ryggproblemer, og nå er sentrale spillere som Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune og Ragnhild Valle Dahl ute med skader.

Linn Jørum Sulland har også vært mye fraværende denne sesongen med en skade i albuen.

Disse effektene ble stående på bakrommet også etter kampen mellom Storhamar og Vipers. Gjestene spolerte den planlagte gullfeiringen i Kristiansand. Foto: Sander Heggheim / NRK

Skal vinne Mesterligaen innen tre år

Tidligere i år, forlenget Vipers kontraktene til flere av lagets sentrale spillere i tillegg til trener Ole Gustav Gjekstad.

Samtidig annonserte klubben målsetningen om å vinne Europas gjeveste klubbturnering innen tre år.

Sjansene er så godt som over denne sesongen, etter tre strake tap i hovedrunden av Mesterligaen - mye på grunn av en tynnslitt tropp og fravær av nøkkelspillere.

Førstkommende helg møter de russiske Rostov-Don som endte på andreplass i Mesterligaen forrige sesong på hjemmebane.