– Jeg opplever at vi har hatt en god samtale og at vi har kommet et skritt videre, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand.

Han og resten av ledelsen i Kristiansand- og Agder Arbeiderparti har nettopp kommet ut av et etterlengtet oppvaskmøte med statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringens beslutning om folkeavstemning i Søgne og Songdalen har satt kristiansandspolitikernes sinne i kok.

– Det var en nyttig og god prat, og godt å sitte ned og snakke åpent og ærlig, sier statsministeren.

– Har ikke tatt stilling til oppløsing

Støre sier han forstår lokalpolitikernes frustrasjon over regjeringens avgjørelse.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har tatt stilling til oppløsing av kommunen, sier Støre etter møtet.

– Regjeringen har landet på at folk i de to tidligere kommunene skal få si sin mening, legger han til.

Statsministeren sier at det er helt legitimt dersom Kristiansand kommune ønsker å inkludere alle innbyggerne i storkommunen i en undersøkelse.

– Men det er holdningene i de to tidligere kommunene som vil avgjøre.

Han understreker at hvis flertallet ønsker å trekke seg ut av storkommunen, er det demokratiet som gjelder.

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn i møte med Kristiansand- og Agder Arbeiderparti mandag ettermiddag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Har følt seg overkjørt

Striden handler om regjeringens åpning for en kommuneoppløsing i sørlandsbyen.

I 2020 ble kommunene Søgne og Songdalen tvangssammenslått med Kristiansand kommune.

Bystyret i Kristiansand vedtok før jul å beholde storkommunen, og regjeringens innblanding har som skapt kraftige reaksjoner:

Ordførere og byrådsledere i åtte av landets storbyer kaller situasjonen en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet.

Søndag ble det kjent at Bjørn Egeli trekker seg som arbeiderpartiets nye ordførerkandidat i Kristiansand.

– Det er problematisk å være lokal ordførerkandidat i et parti hvor jeg opplever at vi i denne saken ikke har partilederens støtte nasjonalt, skriver han i en pressemelding.

Møtte massiv folkemotstand

I forkant av statsministerbesøket har også kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vært i Kristiansand.

Der hadde han et møte med Skisland han beskriver som «godt og åpenhjertig».

Men noen enighet kom de ikke til.

Deretter gikk turen til Søgne, der flere hadde møtt opp for å markere sin motstand til en skilsmisse.

– Alle skal bli hørt. Både de som er for Søgne som en del av storkommunen og de som ønsker Søgne som egen kommune, sa Gjelsvik til de mange fremmøtte.