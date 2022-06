Støre i Kristiansand: – Vi skal lytte

Statsminister Jonas Gahr Støre har ankommet Kristiansand, hvor han skal møte ledelsen i Kristiansand- og Agder Arbeiderparti.

– Vi har avtalt dette møtet for å lytte, og jeg er klar over at her er det mange meninger som det er verdt å høre på, sier statsministeren før han går inn i møtet.