Storbyene svir av millioner på fyrverkeri

Oslo (NTB): Landets fem største byer fyrer opp fyrverkeri for

litt over to millioner kroner på nyttårsaften. Utgiften per

innbygger er imidlertid kun på noen kroner.

Stavanger bruker mest per innbygger

Hovedstaden topper listen over hvor mye som brukes, med 800.000

kroner, skriver VG. Summen tilsvarer 1,2 kroner per innbygger.

Deretter følger Stavangers med fyrverkeri for 650.000 kroner (5

kroner per innbygger), Bergen med 300.000 kroner (1,1 kroner per

innbygger), Trondheim med 150.000 kroner (0,8 kroner per person)

og Kristiansand med 100.000 kroner (1,1 kroner). I landets sjette største by, Tromsø, finansieres fyrverkeriet av innbyggerne og sponsing fra bedrifter.

Forsvarer pengebruken

Kommunene sier de ikke har noen problemer med å forsvare pengebruken. Det offentlige fyrverkeriet er et forebyggende tiltak for å minimere ulovlig bruk av fyrverkeri, sier spesialkonsulent Jenny Wallheden Krohn i Bymiljøetaten i Oslo kommune til avisen.

Stavanger fremhever skadebegrensing som årsak for satsingen. Vi vet jo at en øyeskade kan koste mer enn alle disse oppskytingene, sier rådgiver Stein Bethuelsen i Stavanger

kommune. Ifølge Norsk Pyroteknisk Bransjeråd bruker norske privatpersoner i overkant av 300 millioner kroner på fyrverkeri på nyttårsaften. (©NTB)