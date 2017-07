Stor skogbrannfare og økt beredskap

På grunn av den økte skogbrannfaren, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, satt et ekstra helikopter i beredskap.

– Faren for skogbrann er sterkt økende, så akkurat nå er det veldig viktig, sier avdelingsdirektør i Brann og redning i direktoratet, Hans Kristian Madsen.

Helikopteret som etter planen skal være i beredskap i hvert fall ut neste uke, står foreløpig på Kjeller i Akershus. Det kan imidlertid bli flyttet dersom et bestemt sted eller område skulle vise seg å være ekstra utsatt for skogbrann.

– Det er knusktørt

Senest i går kveld ble hyttefolk på Ågerøya i Lillesand vitne til at det begynte å brenne i skogen i det populære hytteområdet.

– Først trodde vi at det bare var noen som tente bål, men så begynte det å ryke noe veldig og vi så flammer som stakk opp, sier Peder Stokke.

Han stod på andre siden av fjorden da det skjedde og filmet det hele. Da han fikk se at noen fra nabohytta tok med seg bøtter og hev seg i båten, skjønte han imidlertid at det var alvor og gjorde det samme.

Ved hjelp av en vannslange bak et båthus klarte hyttefolket selv å slukke brannen denne gangen. Stokke tror det kunne gått mye verre om de ikke hadde handlet såpass raskt.

– Det ulma langt nedover i mosen etter at brannen var slukket. Det er knusktørt, sier han.

Fare for skog-, gress- og lyngbrann østafjells

Tørt er det også østafjells. Der skal det være fare for skog-, gress- og lyngbrann.

– Advarselen om skogbrannfare gjelder ut fredag, sier vakthavende meteorolog Mariann Foss.

Hun sier at det kan komme en del nedbør på lørdag, men at det er usikkert hvor det kommer og hvor mye det blir. Uansett skal det mer enn noen få millimeter nedbør til for at skogbrannfaren skal gå over. Da trengs det kraftig regn.

Meteorolog Mariann Foss i Meteorologisk institutt ber folk være forsiktige. Foto: Marit Hommedal

Oslo brann og redningstjeneste har så langt ikke gått ut med noe generelt varsel om skogbrannfare, da farenivået ikke skal være unormalt høyt i dette området.

Det sier informasjonssjef Lars Magne Hovtun til NTB.

Situasjonen følges imidlertid tett, da det blir tørrere i skogen for hver dag som går.

– Skal lite til

Meteorolog Foss oppfordrer folk til å være forsiktige. Engangsgriller bør ikke settes i gresset, og etter bruk må de slukkes skikkelig. Foss sier også at det ikke er lurt å hive fra seg sigarettsneiper.

– Det skal av og til svært lite til for å starte en gressbrann som kan spre seg fort, understreker hun.