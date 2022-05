Stor økning i bruk av smertestillende: – Det kan ha skjedd noe med terskelen

– Jeg har alltid smertestillende i sekken, sier Live Pundsnes.

– Og jeg har alltid i lommeboka, sier Mathilde Kongsteien.

De 20 år gamle studentene er beredt om hodepinen skulle melde seg. Skal vi se... det skal være noen her. – Der var de! Godt å ha dersom smertene blir uutholdelige, sier Mathilde.

Venninnene er ikke alene om å være forberedt på smerte.

En fersk undersøkelse av Apotekforeningen, viser at bruken av smertestillende på resept har økt med 33 prosent per innbygger i Norge de ti siste årene.

Det handler altså om smertestillende som leger skriver ut til pasienter.

Bruken har økt mest i gruppen 20 til 30 år. Der er økningen på 50 prosent, og kvinner tar mye mer enn menn.

Apotekforeningen mener en liten del av oppgangen kan forklares med at bruken av smertestillende som kan kjøpes uten resept har gått noe ned.

– Har ikke blitt sykere

Folkehelsedirektør i Agder Vegard Nilsen, har en annen mulig forklaring på økningen.

– Hvis vi dveler litt ved gruppen 20 til 30 år, har de ikke blitt sykere de ti siste årene. Det kan ha skjedd noe med terskelen for å ta smertestillende, sier han.

Det tror også Marte Kvittum Tangen, som er leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

– Siden noe smertestillende kan kjøpes uten resept, kan det bli sett på som vanlig og ufarlig å bruke. Det gjør kanskje at vi utvikler holdninger som at all smerte er uakseptabel, og at det skal behandles med medisiner, sier hun.

Studenter ved UiA i Grimstad mener for øvrig det skal litt til:

Vebjørn Olstad sier han bare bruker smertestillende når han har feber. 23-åringen Ingrid Grimsland sier det må gå på livskvaliteten løs før hun tar smertestillende. Adrian Rockman (23) prøver å unngå smertestillende hvis han ikke absolutt må. Solveig Neteland (t.v.) og Benedikte Hansen forteller at de har temmelig høy terskel for å ta smertestillende. – Jeg må nesten ha fødselssmerter før jeg velger å ta tabletter mot smertene, sier Hansen.

Tror ikke legenes terskel har blitt lavere

En økning i bruk av smertestillende på resept, betyr også at leger skriver ut mer av dette nå.

Tangen i NFA, tror ikke det betyr at legenes terskel har blitt lavere.

– De er opptatt av forsvarlig forskrivning, og jeg opplever ikke at det har endret seg. En forklaring kan være at stadig færre har en fastlege som kjenner dem over tid. Vi vet at det er det aller viktigste for å kunne gi riktig diagnose og råd om behandling.

Tangen sier at leger tar valg i samråd med pasienter, men påpeker at det alltid er legen som har ansvar for hvilke legemidler pasienten får resept på.

Smertestillende kan gi både fysiske plager og skader, samt føre til avhengighet:

NRK forklarer Hva er farene ved bruk av smertestillende? Bla videre Paracetamol Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner. Paracetamol skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom (leversvikt). salgsnavn: Paracet, Paracetamol, Pinex, Pamol og Panodil. NSAIDs NSAIDs gir oftere bivirkninger enn paracetamol og kan være skadelig i kombinasjon med andre medisiner. NSAIDs kan gi irritasjon og blødninger fra mage og tarm og bør brukes i minste effektive dose over så korte tidsrom som mulig. NSAIDs er ibuprofen (Ibux, Ibuprox, Burana og Ibumetin) og naproksen (Naproxen). Opioider Opioider er sterke smertestillende, som ved daglig bruk i mer enn to uker øker risiko for avhengighet. Man kan få abstinenssymptomer ved rask avslutning av behandling. Symptomer på dette kan være uro og rastløshet, svetting, angst og økt smerte. Eksempler på opioid-medisiner er: Altermol, Pinex Forte, Paralgin Forte, Morfin, Oramorph og Oxynorm, Kilde: helsenorge.no / sykehusapotekene.no Forrige kort Neste kort

Både Tangen og Nilsen ser også noe positivt med undersøkelsen.

Det er at bruken av avhengighetsskapende opioider har gått ned med 18 prosent siden «toppåret» 2014.

Det en ønsket utvikling at disse blir erstattet av svakere smertestillende med færre bivirkninger.

Leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, tror også det har skjedd noe med terskelen for å ta smertestillende. Foto: Den norske legeforening

Paracetamol bør være førstevalget

Legemiddelverket, som blant annet har ansvar for riktig bruk av legemidler, er klar på hvilken type smertestillende som bør velges først.

– Paracetamol er å foretrekke dersom alternativet er opioider eller NSAID, som er uheldig å kombinere med mange andre legemidler, sier overlege Morten Finckenhagen.

Paracetamol (Paracet m.fl.) kan både kjøpes reseptfritt og fås på resept. Paracet 500 mg for eksempel, kan kjøpes i små pakninger i butikk. Større pakninger fås på resept. Paracet 1g fås kun på resept.

Om man får svakere smertestillende på resept blir de billigere, bekrefter legemiddelverket til NRK.

Paracetamol er blant de smertestillende legemidlene som har økt mest fra 2012 til 2021.

Paracet fås både uten og på resept. Disse tablettene på ett gram må man ha resept på. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Kurerer ikke sorg

Finckenhagen sier at en del unge forteller at de alltid har paracetamol tilgjengelig og at det blir brukt mot alle slags plager og påkjenninger.

Han påpeker at det er mye det ikke virker mot.

– Alt som gjør vondt i livet kan ikke kureres med paracetamol.

Han nevner stress, problemer med søvn og kjærlighetssorg.

Hans råd er å lytte til kroppen, sørge for å få nok søvn og spise regelmessig. Han har også tro på å være fysisk aktiv og ulike former for avspenning og stressmestring.

