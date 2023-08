– Det er en klar trend at det blir flere skredskader. Vi ser en særlig endring rundt år 2000, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge Stine Neverdal.

Hun viser NRK en oversikt som viser antall forsikringsmeldte skredskader fra 1980 og fram til i dag.

Mens det på 80-tallet aldri var over 80 skader, er det på 2000-tallet meldt inn over 1700 skader.

– Hvor og hvordan vi bygger boligene våre i framtiden blir viktig. Vi må tilpasse oss klimaklimaendringene og forebygge der vi kan, sier Neverdal.

Stine Neverdal i Finans Norge sier det er vanskelig å forebygge alle naturskader, men at vi må tilpasse oss et endret klima framover. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Etter 2010 har det i gjennomsnitt vært 14 ganger flere årlig skred enn på 80-tallet.

Det er bare ei uke siden uvær og jordskred førte til store ødeleggelser i Romsdal.

Neverdal mener det er all grunn til å ta hensyn til klimaet framover.

– Vi må tilpasse oss et endret klima og forebygge skader der vi kan og der det er lønnsomt. Det er viktig at NVE og andre får nok ressurser til å forebygge og avhjelpe der de kan, sier hun.

I snitt 200.000 kroner

Neverdal poengterer at man selvsagt vil se svingninger fra år til år når det gjelder naturskader, men at tendensen nå er klar.

– Hvis vi ser på de siste 20 årene mot de foregående 20 årene, så er økningen stor. Det er en stor økningen i antallet meldte skader på bygninger og hus, sier hun.

Ifølge henne er erstatningsskadene for skred de dyreste naturskadene de har. I gjennomsnitt utbetales det 200.000 kroner i snitt.

– I de verste skadene går hele boliger og det er dramatisk. Det kan også gå liv og helse, sier Neverdal.

Skredet i Vistdal i Romsdal forrige helg førte til at folk måtte evakuere fra husene sine. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Styrtregn har økt 60 prosent i Oslo

Klimaavdelingen til Meteorologisk institutt har analysert 24 målestasjoner i Norge. De ser at den kraftige nedbøren, nedbøren som faller på én time, har økt.

– I Oslo har times-nedbøren økt med 60 prosent siden 1980-tallet. På Vestlandet er ikke økningen i styrtregn så stor. Der er det økningen i langvarig regn som har vært størst, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet.

– Hva sier klimaforskningen om sammenhengen mellom nedbør og jordskred?

– Mer intens nedbør kan utløse mer skred og ras. Hvis det har vært mye nedbør over tid kan bakken være mettet med vann som gjør at det kan utløses skred og ras.

– Er det grunnlag for å si at vi vil få mer ekstremvær og mer skred og skader?

– Ja, det er det. Det forskerne har advart mot i mange år ser vi nå, sier Tajet.

Klimaforsker Helge Therese Tilley Tajet mener det er grunnlag for å si at vi vil få mer ekstremvær og mer skred og skader i årene som kommer. Foto: Ksenia Novikova / NRK

NVE: Klimaendringene har skylda

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener en del av økningen også kan skyldes bedre registrering av skred.

– Vegvesenet står for de fleste av registreringene og de har registrert bedre, men det er uansett en økning i antall skred, sier fungerende seksjonsleder Odd Are Jensen.

Han mener uansett at den økningen man ser nå skyldes klimaendringene.

– Alle rapporter har sagt at økt skredaktivitet vil være en konsekvens for klimaendringene i Norge. Vi har allerede nådd engrads oppvarming, så at jordskred og flomskred er en konsekvens av klimaendringene er ganske gitt, sier Jensen.