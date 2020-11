Stor interesse for rimelige hytter.

– Koronaen har endret folk. Nå vil de ha en hytte som ikke koster all verden og kort vei til den, sier eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen i Sørmegleren.

Mars og april med hytteforbud og stengte fjelldestinasjoner er et fjernt minne for hyttemegleren på Sørlandet. For nå vil «alle» ha hytte.

Da gjerne «folkehytter» i prisklassen 400.000 kroner og opp til 1, 5 millioner.

– Folk behøver ikke ha å det så dyrt. De vil ikke ha en hytte som gjør at du får dårlig samvittighet hvis du ikke er der hver helg, sier Halvorsen.

Har fått et spark bak

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble solgt nesten 50 prosent flere fritidseiendommer i tredje kvartal i år, i forhold til samme periode i fjor.

I august, september og oktober ble det omsatt 5520 hytter her til lands.

Eiendomsmegleren er overrasket over hvordan koronaen har påvirket hyttesalget.

– Mange har nok vært litt avventende, men fått et spark bak til å kjøpe da koronaen kom. I tillegg er det mange som hadde tenkt å kjøpe leilighet i utlandet, men har slått det fra seg, sier han.

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen merker godt at flere ønsker enklere hytter som ligger nærme hjemstedet deres. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil gi barna gode verdier

Trenden er altså at vi ønsker enklere hytter.

En av dem som har fått hyttedrømmen realisert er Jan Edvard Næss. Han og familien kjøpte nylig en forholdsvis rimelig hytte i Evje og Hornnes kommune i Agder.

De hadde lyst på en enkel hytte. Det handler om budsjett, men også om gode verdier de ønsket å gi videre til barna.

– Man trenger ikke så mye for å ha det bra. På hytta er det fellesskap og naturopplevelser som er det viktige, sier Næss.

Jan Edvard Næss og familien kjøpte nylig hytte en times tid unna Kristiansand hvor de bor. Han skjønner godt at mange ønsker hytte i Norge nå som vi ikke kan reise utenlands. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

De lette lenge før de fant rett hytte.

Valget falt til slutt på en som er 80 kvadratmeter stor og har fire soverom.

– Vi vil gjerne ha plass til å ha med vennefamilier på besøk. Også ville vi ha en hytte som ligger nær Kristiansand hvor vi bor og nær familie på Evje, sier Næss.

Det tar bare en time å kjøre til hytta som familien overtar kommende helg.

– Jeg gleder meg til å se hvordan barna reagerer på området og at de tar skogen i bruk, sier småbarnsfaren.

Hytta som Jan Edvard Næss og familien har kjøpt er en forholdsvis rimelig hytte på 80 kvadratmeter med strøm og innlagt vann. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Færre hytter til salgs

Kvartalstallene fra SSB viser at salget av fritidsboliger økte i alle fylker i høst.

Høyest gjennomsnittlig kjøpesum var det i Vestfold og Telemark med 2, 9 millioner kroner. Videre fulgte Oslo, Viken og Agder med 2, 6 millioner kroner.

– Vi opplever rekordhøy interesse om dagen. Fritidsboliger til salgs har hatt 15 prosent flere besøkende hittil i år, målt mot samme periode i fjor, sier produktdirektør hos Finn eiendom Jørgen Hellestveit.

I skrivende stund er det færre hytter til salgs enn i samme periode i fjor. Det er i dag cirka 3700 annonser mot 4700 i fjor.

– Dette tyder på at nordmenn har fokus på hytte og fritid. Det blir spennende å følge disse tallene framover, sier Hellestveit.