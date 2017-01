Stor interesse for å bevare krigsminner

Torsdag møtte Odderøyas venner og Vest-Agder-museet, kommunen og fylkeskommunen, for å prøve å overbevise de om at Haubitz og kaldkrigsanlegget på toppen av Odderøya burde rustes opp.

Endre Wrånes vil bevare store deler av anlegget som det er. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes, forteller at resultatet av møtet var positivt.

– Vi opplevde at alle var positive til at det nå må legges ned en pott for å få tatt en ordentlig tilstandsvurdering av anleggene. Så skal vi utarbeide en mer detaljert prosjektskisse som tar for seg hvordan vi skal fylle disse ulike rommene, med publikums tilbud, sier Wrånes.

Målet med tilstandsvurderingen er å se hvor mye en opprustning vil komme på, og se om det er realistisk å ruste opp hele anlegget.

NETT-TV: Store planer for bunkersanlegget

Vest-Agder-museet vil vil gjenåpne bunkersanlegg Du trenger javascript for å se video.

Håper på start i 2017

Wrånes håper takseringen av Haubitz og kaldkrigsanlegget vil skje i løpet av 2017. Han forteller videre at det trolig skal komme en uniformsutstilling i kaldkrigsanlegget i

Tyske soldater på Odderøya under 2. verdenskrig. Foto: Endre Wrånes/privat

Denne uniformen ble brukt på Odderøya 9.april 1940, en identisk uniform vil komme på utstillingen, sier Endre Wrånes. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Noe skal få lov til å bli helt likt som det er nå. Vi skal altså by på noe autentiskfremtiden, og derfor er denne delen viktig å få pusset opp og gjort mer presentabel.

Når det gjelder Haubitz-anlegget er tanken annerledes., noe som er litt urørt av tidens tann. Det vet vi at mange synes er spennende, sier Wrånes.

– Fikk dere noe klart svar på at noe vil bli fikset opp?

– Det ligger i kortene at betongtaket i Haubitzgangen må tas fatt i. På en eller annen måte.Så vi er helt trygge på at det er forsvarlig å ta med folk inn. Nå er jo dette taket over 100 år gammelt, så her er det mye korrosjon og forfall, sier han.

NETT-TV: Odderøyas hemmelighet kan bli åpnet

Odderøyas hemmelighet Du trenger javascript for å se video.

Stor interesse for krigsminner

Interessen for å bevare krigsminner på Odderøya er stor, ifølge Wrånes. Han har ikke opplevd at noen har prøvd å motarbeide en opprustning av krigsminner før, og tror at det vil gi mye tilbake til folket og turister i Kristiansand.

– Det er hyggelig å registrere at alle er positive og tent på ideen, og synes dette virker veldig spennendes. Ikke minst i forhold til turisme, dette er jo bynære strøk, sier Wrånes.