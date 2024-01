Stor giverglede etter tyveri fra barneavdeling: – Dette er helt rått

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En spillkonsoll ble stjålet fra barneavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal.

May Lisette Kongsli-Tveit startet en innsamling som raskt samlet inn over 50.000 kr.

Flere aktører, inkludert Sparebanken Sør og Lekekassen, bidro også.

Totalt ble det samlet inn leker for over 100.000 kr til barna på sykehuset.

Avdelingssjef Elin Josephsen uttrykker stor takknemlighet for gavene.

Pengene skal kun brukes på leker til pasientene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg er målløs. Dette er helt rått, sier May Lisette Kongsli-Tveit.

Hun er initiativtaker bak en kronerulling for barneavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Innsamlingen ble startet etter at det ble stjålet en PlayStation 5 fra avdelingen forrige uke.

I løpet av få dager var det samlet inn over 50.000 kroner og flere aktører hadde hevet seg på.

Fredag kunne Kongsli-Tveit rulle en pall fylt med leker inn på barneavdelingen. Dette er bare en forsmak på givergleden som til sammen gir 100.000 kroner i leker til barna.

– Vi er utrolig takknemlig for det vi har fått. Det betyr alt for oss at barna har det bra på sykehus, sier avdelingssjef på barne- og ungdomsposten Elin Josephsen.

Det var Agderposten som først skrev om tyveriet.

Nye leker: Kronerulling og gaver fra bedrifter gjør at barneavdelingen ved sykehuset i Arendal får inn mange nye leker til barna. Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Fryktelig lavmål

Kongsli-Tveit har selv et barn med kronisk sykdom som er mye på sykehuset. Barnet hennes var til stede da tyveriet av spillkonsollen ble oppdaget.

– Jeg synes det var fryktelig lavmål at noen har gått inn på sykehuset for å stjele. Hvem er det som gjør sånt, som stjeler fra barna våre, spør hun.

Hun ser hvor viktig det er for barna å ha noe annet å holde på med på sykehuset.

– Det var bakgrunnen for at vi dro i gang spleisen. Det er mye fokus på sykdom, men de skal få lov til å være barn også, sier hun.

Avdelingssjef ved barneavdelingen Elin Josephsen innrømmer at mange av lekene på avdelingen har vært i ferd med å gå ut på dato.

– Vi har penger til å erstatte disse. Men ikke med den standarden vi får nå.

Det er første gang noe så stort er stjålet fra avdelingen, og tyveriet er anmeldt til politiet.

– Surrealistisk

På fredag ble det levert nytt lekekjøkken, Sabeltann-skute, traktor og mye mer som nå er å finne på avdelingen.

– Denne uken har vært surrealistisk, sier Josephsen.

Engasjementet på Spleisen ble mye større enn avdelingslederen kunne forestille seg.

– Det er litt vanskelig å ta innover seg volumet. Jeg setter pris på at folk gir til tross for trange tider, sier Josephsen.

Hun understreker at pengene bare skal brukes på leker til pasientene.

– Det er de som skal nyte godt av dette.

– Lek kan gjøre en stor forskjell

Også Sparebanken Sør og Lekekassen har engasjert seg i saken.

– Det er et fantastisk initiativ etter en kjip sak. Vi vet at leker kan være bra for å bearbeide vanskelig opplevelser.

Det sier daglig leder i Lekekassen Severin Baugstø Hanssen.

De er Norges største lekebutikk og hadde lyst til å bidra til at barn på sykehuset fikk en god opplevelse.

– Det kan lekene hjelpe med. Lek kan gjøre en stor forskjell i en vanskelig situasjon.