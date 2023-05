Stoppa milliardprosjekt – vil sjå på andre mogelegheiter

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

– Nå har det første sjokket lagt seg, så vi må berre brette opp ermane igjen og gå vidare, seier Tellef Olstad (Sp).

Han er medlem i formannskapet i Åmli, kor stansen av arbeidet med Biozin-prosjektet var tema måndag.

Fabrikken skulle produsere biodrivstoff til fly, trailere og skip av tømmer og sagflis frå skog i landsdelen.

Fredag vart det klart at prosjektet stansast.

Årsaka er at Shell, som står for teknologien, reknar den økonomiske risikoen i prosjektet som for stor.

– Det er framleis knytt stor usikkerheit rundt denne nye teknologien, som ikkje er prøvd i fullskala nokon stad. Den risikoen som ligg ved prosjektet blir da for stor til at ein går vidare nå, seier CEO i Biozin Holding, Thomas Skadal.

Trass tilsegn om støtte på til saman 1,3 milliardar kroner frå Enova, EU sitt innovasjonsfond og Innovasjon Norge, vurderer Shell at økonomien i prosjektet er for usikker.

Skal ferdigstille tomta

– Industritomta blir klar som opphavleg planlagd. Shell er inne og finansierer ein stor del av den jobben, så den tomta blir ferdig, seier Skadal.

Framover vil dei identifisere og evaluere alternativ til det som har vore planen til no, fortel Skadal.

– Det ligg veldig godt til rette i Åmli. Sidestraumen frå sagbruken er framleis der og det er også god tilgang på råvare, seier han.

Tomta skal framleis ferdigstillast seier CEO i Biozin Hilding, Thomas Skadal. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Må tenkje nytt

– Det er ikkje noko her i Åmli som sviktar. Det grøne skiftet stoppar ikkje opp sjølv om teknologien ikkje innfridde, seier Hans Fredrik Tangen (Ap).

No meiner politikarane ein må tenkje nytt.

– Eg har ikkje noko mindre tru på Åmli og at vi skal få til noko her, seier Viggo Hansen (KrF).

Den planlagde Biozin-fabrikken kunne fått stor betydning for lokalmiljøet, og det var forventa at den ville skape rundt 100 nye arbeidsplassar.

Kva som vil skje vidare er framleis usikkert.

– Det blir berre spekulasjonar, men eg ser iallfall for meg at det blir noko som skal utnytte restprodukt frå sagbruk for eksempel, seier ordførar Bjørn Gunnar Baas (Sp).

Ordførar i Åmli Bjørn Gunnar Baas (Sp). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fokus på dei tilsette

– Dette er forferdeleg triste nyheiter for oss. Dette er ikkje det vi har jobba mot, seier CEO i Biozin Holding, Thomas Skadal.

Biodrivstoff-selskapet melder at rundt halvparten av selskapets ni tilsette mistar jobben.

– Nå er fokuset på dei tilsette og dei som ikkje skal vere med vidare, seier Skadal.

Han fortel at det har vore stor tro på prosjektet og at dei har tilsett fleire dei siste månadene.

– Vi har fått veldig flinke folk hit. For nokre av dei blir jo det veldig kortvarig. Det er veldig krevjande, seier Skadal.