Stoppa bil med spikarmatte på E39

– Føraren av bilen nekta å stoppe for kontroll, seier operasjonsleiar i Agder-politiet, Linn Andresen.

Det var dette som utløyste biljakta rundt klokka fem fredag morgon.

Bilen, som hadde ein stolen båt på tilhengjar bak seg, stoppa ikkje då han vart vinka ut i ein kontroll i Søgne, men køyrde vidare i retning Laudal.

– Måtte stoppe til slutt

Tidleg i biljakta skal tilhengjaren ha velta.

– Det skjedde ganske tidleg. Resten av forfølginga var berre etter ein bil med to personar, seier Andresen.

I underkant av ein time etter at biljakta starta, vart det vedteke å leggje ut spikarmatte.

Då var bilen på E39 ved Ime, litt vest for Mandal.

– Bilen køyrde over matta og måtte stoppe til slutt, seier operasjonsleiaren.

Mistenkt for ruskøyring

To personar vart altså arresterte. Dei to er sikta for tjuveri.

Føraren er mistenkt for ruskøyring og vert send til legevakta for blodprøve.

– Den aktuelle bilen blir taua inn. Båt og hentar blir overteken av eigaren i Kristiansand, seier Andresen.

Ingen personar vart skadde i biljakta, opplyser operasjonsleiaren.

– Men det er nok materielle skader på bil, båt og tilhengjar, seier Andresen.