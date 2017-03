Stoler ikke på at det blir veilys

– Det har versert mye i det siste om veilys. «Nye Veier» burde gi klar beskjed om at de bygge veilys. Da hadde vi sluppet den usikkerheten som er, sier Dukene.

Byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er i gang. I desember brakte NRK Sørlandet nyheten om at selskapet ønsker å bygge denne og andre fremtidige firefeltsveier uten tradisjonell veibelysning. Det har ført til mange reaksjoner.

Ordfører Jan Dukene (TTL) skulle gjerne hatt en tydelig lovnad om veilys. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Veilys inne i prosjektet

«Nye Veier» har ikke fått svar på sin søknad om å droppe veibelysning utenom kryss og tunneler. Derfor er veibelysning inne i prosjektet for E18 som nå bygges i Aust-Agder.

Administrerende direktør for Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi prosjekterer nå med veilys på strekningen, og forholder oss til det som er vedtatt, med de endringene som eventuelt måtte komme fra veimyndighetenes side, på lengre sikt, sa Administrerende direktør for Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, til NRK onsdag.

Dukene er likevel redd belysningen kan ryke i siste liten.

– De har ikke sagt at det blir veilys. De har en søknad inne, og så bereder de grunnen hvis de må bygge. Det betyr at hvis de får medhold kan veilys være ute. Det trenger ikke være det, men der ligger en usikkerhet, og den kan de like gjerne avkrefte med en gang, sier Dukene.

Får ikke noe klarere svar

Tvedestrandordføreren mener veilysene utgjør et såpass beskjedent beløp i prosjektet, og at ved å gi klart melding om det nå, unngår «Nye veier» negativitet rundt prosjektet.

– Usikkerheten vil gnage. Det kan de unngå, ved å bare si «Vi bygger det!» så er vi ferdige, sier Dukene.

Noe klarere svare enn det «Nye veier» har gitt tidligere i uka, får han imidlertid ikke.

– Vi har bestilt prosjektering av veilys for ikke å risikere fremdriften i prosjektet. Samtidig ligger vår fravikssøknad hos Vegdirektoratet, opplyser kommunikasjonssjef Christian Altmann.