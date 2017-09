Kvinnen i 40-årene, som er pågrepet og siktet for to drap i Kristiansand i 2002 og 2014, stiller seg uforstående til siktelsen og er sterkt preget, ifølge hennes forsvarer.

Forsvarer Ole Andreas Thrana reiste tirsdag kveld fra Moss til Kristiansand for å møte sin klient. Like før midnatt kom han ut fra politihuset i Kristiansand med en pakke med saksdokumenter. Da hadde han hatt et møte på om lag en halv time med den drapssiktede kvinnen.

En kvinne er nå siktet for å ha forgiftet og drept sin mann på daværende First Hotel i Dronningens gate i Kristiansand 6. april Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Den siktede kvinnen er en etnisk norsk kvinne bosatt i Kristiansand. Hun er ikke tidligere domfelt.

Sette seg inn i saken

Thrana hadde ikke mye å si fra møtet annet enn av kvinnen fortsatt ikke vedkjenner seg det hun er siktet for.

– Hun synes det er underlig at politiet har siktet henne for to drap, sier Thrana på vei ut av politihuset.

Han sier at kvinnen ikke kommer til å samtykke når hun framstilles for varetektsfengsling onsdag klokken 12.30.

– Jeg vil bruke tid på å lese dokumenter, og vil sette meg grundig inn i saken, sier han.

Vil avhøre siktede og vitner

Politiet har foreløpig ikke avhørt kvinnen. Og de opplyser at de nå går inn i en hektisk etterforskningsfase.

– Det vil bli gjennomført avhør av vitner og siktede, ransaking og tekniske undersøkelser, sier fungerende påtaleleder Hille.

Kripos har bistått Agder-politiet i etterforskningen siden januar 2016, og de bistår fortsatt i saken.

Den siktede kvinnen hadde to barn med mannen hun er siktet for å ha drept i 2014. Advokat Eirik Balchen ble tirsdag oppnevnt som bistandsadvokat for de to barna. Han forteller at barna ble informert om siktelsen mot moren i dag.

– De har fått den informasjonen om saken politiet mener de skal ha. De er kjent med situasjonen at moren er pågrepet. Det sier seg selv, det er to barn som er i en uvirkelig situasjon, sier Balchen.