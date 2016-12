Stille natt for politiet

Det er sendt ut OBS-varsel for søndag ettermiddag og kveld på grunn av regn som kan fryse på bakken.

Allerede lørdag kveld frøs det til på mange sideveier. Men det er likevel ikke meldt om alvorlige uhell.

Politiloggen vitner derimot om en rolig natt på Agder.

Arendal, kl. 00.15: Det meldes om et trafikkuhell der en bil har kjørt av veien ved Eydehavn. Bilføreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og vedkommende blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Ingen ble skadet og bilberging må til for å få bilen på veien igjen.

Kristiansand, kl. 00.29: Ordensforstyrrelse ved et utested i sentrum. En person blir bortvist fra sentrum resten av natten.

Mandal, kl. 0030: Melding om ordensforstyrrelse på grunn av bråk og slagsmål ved et utested i sentrum. En person blir anmeldt og satt i arresten.

Kristiansand, kl. 02.00: En bil blir kontrollert av politiet like utenfor sentrum. Føreren anmeldes for pirattaxi-virksomhet.